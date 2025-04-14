Кыргызстан принял участие в Конгрессе Азиатской футбольной конфедерации

В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, состоялся 35-й Конгресс Азиатской футбольной конфедерации (АФК), объединивший представителей 47 национальных футбольных ассоциаций континента.

Кыргызстан был представлен делегацией в составе первого вице-президента КФС Нурдина Букуева, вице-президента Канатбека Абдыкадырова и советника президента КФС Амана Каскеримова. Также участие в работе Конгресса в составе Исполнительного комитета Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) принял вице-президент КФС Дастанбек Конокбаев.

Президент АФК шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа в ходе заседания объявил о решении увеличить финансовую поддержку для национальных и региональных ассоциаций. Такая мера стала возможной благодаря успеху Кубка Азии в Катаре и активной деятельности Конфедерации - за отчетный период было организовано рекордное количество турниров - 16.

- Мы можем гордиться достигнутыми результатами. Это стало возможно благодаря единству азиатской футбольной семьи и совместному лидерству в процессе реформ. Сегодня фундамент азиатского футбола как никогда прочен, - подчеркнул шейх Салман.

Кроме того, участники Конгресса утвердили бюджеты на 2025 и 2026 годы и одобрили аудированный финансовый отчет.

Проведение Конгресса стало важным этапом на пути дальнейшего развития футбола на континенте, укрепления регионального сотрудничества и поддержки клубных и национальных турниров.