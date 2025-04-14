Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.70 - 99.62

Кыргызстан принял участие в Конгрессе Азиатской футбольной конфедерации

73  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, состоялся 35-й Конгресс Азиатской футбольной конфедерации (АФК), объединивший представителей 47 национальных футбольных ассоциаций континента.

Кыргызстан был представлен делегацией в составе первого вице-президента КФС Нурдина Букуева, вице-президента Канатбека Абдыкадырова и советника президента КФС Амана Каскеримова. Также участие в работе Конгресса в составе Исполнительного комитета Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) принял вице-президент КФС Дастанбек Конокбаев.

Президент АФК шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа в ходе заседания объявил о решении увеличить финансовую поддержку для национальных и региональных ассоциаций. Такая мера стала возможной благодаря успеху Кубка Азии в Катаре и активной деятельности Конфедерации - за отчетный период было организовано рекордное количество турниров - 16.

- Мы можем гордиться достигнутыми результатами. Это стало возможно благодаря единству азиатской футбольной семьи и совместному лидерству в процессе реформ. Сегодня фундамент азиатского футбола как никогда прочен, - подчеркнул шейх Салман.

Кроме того, участники Конгресса утвердили бюджеты на 2025 и 2026 годы и одобрили аудированный финансовый отчет.

Проведение Конгресса стало важным этапом на пути дальнейшего развития футбола на континенте, укрепления регионального сотрудничества и поддержки клубных и национальных турниров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444968
Теги:
футбол, Центральная Азия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  