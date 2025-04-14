Президент АФК поддержал заявку Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

Накануне 35-го Конгресса Азиатской футбольной конфедерации (АФК) состоялась рабочая встреча представителей футбольных ассоциаций Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с главой АФК - шейхом Салманом бин Ибрагимом Аль Халифой.

От Кыргызского футбольного союза участие во встрече принял вице-президент Дастанбек Конокбаев. Основной темой обсуждения стала поданная этими странами совместная заявка на проведение Кубка Азии 2031 года.

Шейх Салман выразил удовлетворение инициативой государств Центральной Азии и подчеркнул, что подобный шаг отражает дух единства, дружбы и взаимного уважения между странами региона. Он также отметил динамичное развитие футбола в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане и выразил уверенность, что в ближайшем будущем болельщики увидят ещё больше достижений от команд этого региона.