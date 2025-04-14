В Бишкеке милиция задержала подозреваемых в совершении грабежа

В Бишкеке сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского УВД.

По ее данным, 11 апреля в милицию обратился гражданин С.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомых лиц по имени "У" и "А", которые 10 апреля в период с 23:00 до 14:00 часов незаконно удерживали его на территории одного из автосервисов, расположенного по улице Чортекова. По словам заявителя, злоумышленники, угрожая физической расправой заставили перевести денежные средства в размере 23 000 сомов на электронный кошелек в системе "МБанк". После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 (Грабёж) УК Кыргызской Республики.

В тот же день по горячим следам при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлены и задержаны подозреваемые Ч.А. 1999 года рождения и О.У. 1998 года рождения, которые были водворены в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается.