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В тарифных войнах нет победителей, сотрудничество - единственно верный путь

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин в авторской статье для VB.KG "В тарифных войнах нет победителей, открытость и сотрудничество - единственный верный путь" объяснила, почему от "тарифной войны" США пострадают и сами американцы, и жители других стран. Китай будет твердо отстаивать свои законные интересы. Полный текст статьи приводится ниже:

Недавно правительство США под различными предлогами объявило о введении так называемых "взаимных тарифов" против всех своих торговых партнеров, включая Китай, что создаёт серьёзную неопределённость и хаос в мировой экономике. Игнорируя сбалансированные результаты, достигнутые в ходе многосторонних торговых переговоров, и не учитывая тот факт, что США уже давно извлекают значительную выгоду из международной торговли, США используют пошлины в качестве инструмента для оказания максимального давления и извлечения выгоды - это типичный пример унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга. Китайская сторона резко осуждает и решительно выступает против подобных действий. Действия США не только подрывают глобальную экономику и законные права и интересы торговых партнёров, но и нанесут непредсказуемый ущерб самой американской экономике.

"Взаимные тарифы" игнорируют правила Всемирной торговой организации (ВТО) и наносят значительный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе. С момента окончания Второй мировой войны многосторонняя торговая система, ядром которой является ВТО и которая основана на чётко установленных правилах, стала краеугольным камнем экономической глобализации и свободной торговли, обеспечивая фундаментальную институциональную гарантию для развития глобальной торговли. Система многосторонних тарифных обязательств, основанная на принципе наибольшего благоприятствования, позволяет всем членам ВТО вести торговлю и сотрудничество в условиях транспарентности, предсказуемости и недискриминации. Так называемые "взаимные тарифы" США значительно превышают обязательный уровень тарифов, закреплённый в их обязательствах в рамках ВТО.

Одностороннее и произвольное введение дискриминационных тарифов грубо нарушает основополагающий принцип наибольшего благоприятствования, подрывает усилия международного сообщества по построению многосторонней торговой системы, наносит удар по правилам многосторонней торговли и ослабляет уверенность всех стран мира в продвижении экономической глобализации. "Взаимные тарифы" - это вовсе "неверный диагноз и неправильное лечение", что не только не способствует решению проблемы торгового дисбаланса, но и серьёзно дестабилизирует международный торговый порядок и подрывает международное сотрудничество в производственно-сбытовых цепочках.

"Взаимные тарифы" игнорируют различия в уровне экономического развития стран и лишают страны, особенно страны Глобального Юга, права на развитие. Развитие - это общее право всех стран мира, а не прерогатива нескольких стран. США ввели "взаимные тарифы" против более чем 180 стран и регионов мира, включая некоторые экономики, признанные Организацией Объединенных Наций наименее развитыми странами. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик предупредил, что торговая война негативно скажется на реализации Целей устойчивого развития, особенно в отношении наиболее уязвимых стран, наименее способных справляться с текущей ситуацией. Анализ ВТО показывает, что на фоне экономических диспропорций и неравномерного соотношения сил тарифная политика США усугубит разрыв в благосостоянии между странами, приведет к серьезным последствиям в менее развитых странах. Это нанесет серьезный ущерб усилиям, направленным на реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Аналитики полагают, что введение пошлин со стороны США может привести к общему снижению объёмов мировой торговли товарами примерно на 1% в 2025 году, что создаст серьёзные риски для глобальной торговли и экономического роста.

"Взаимные тарифы" игнорируют интересы американского народа и неизбежно нанесут ущерб самой экономике США. Экономики всех стран мира взаимосвязаны и взаимозависимы. Применяя "тарифную дубинку" против всего мира без разбора, правительство США наносит удар и по себе. Это не только снижает инновационный потенциал американских компаний и ослабляет их международную конкурентоспособность, но и увеличивает стоимость жизни для потребителей и издержки для производителей США. По оценке американских экономистов, из-за роста стоимости импорта ежегодные расходы американских семей вырастут более чем на 5000 долларов.

По прогнозам бюджетной лаборатории Йельского университета, после введения "взаимных тарифов" и в случае принятия ответных мер другими странами, инфляция потребительских расходов в США увеличится до 2,1%, а средние потери американских семей с низким, средним и высоким доходом составят соответственно 1300, 2100 и 5400 долларов. Это значит, что именно американские семьи станут конечными "плательщиками" за пошлины. Новая волна повышения тарифов усилит давление на розничные цены в США на такие повседневные товары, как продукты питания, одежда, электроника и товары первой необходимости. "Взаимные тарифы" также нанесут удар по многим отраслям экономики США, особенно по производственным предприятиям, зависящим от импорта сырья и комплектующих. Более 90% затрат на пошлины будут переложены на американских импортёров, предприятии-покупатели продукции и конечных потребителей. После объявления о введении "взаимных тарифов" такие институты, как JPMorgan Chase и Goldman Sachs, значительно повысили вероятность рецессии американской экономики.

Будучи второй крупнейшей экономикой мира, вторым по величине потребительским рынком товаров и твёрдым сторонником многосторонней торговой системы, Китай неизменно убеждён в том, что сотрудничество - единственный правильный путь к решению глобальных проблем, а мультилатерализм - неизбежный выбор для преодоления современных вызовов. В торговых и тарифных войнах нет победителей, у протекционизма нет выхода, только единство и сотрудничество являются верным направлением. Китай решительно выступает против произвольного введения США пошлин, принимал и продолжит принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.

Следует особо подчеркнуть, что экономика Китая обладает прочной основой, многочисленными преимуществами, высокой устойчивостью и огромным потенциалом. Фундаментальные условия для долгосрочного и позитивного развития, а также общая тенденция в высококачественном развитии экономики остается неизменной. У Китая есть все основания и полная уверенность в способности эффективно справиться с тарифной войной. В 2024 году ВВП Китая составил 134,9 трлн юаней с ростом на 5%, что занимает лидирующее место среди крупнейших экономик мира. Вклад Китая в рост глобальной экономики на протяжении многих лет превышает 30%. Китай располагает полной и комплексной производственной системой и является единственным государством в мире, который обладает всеми промышленными категориями в соответствии с принятой ООН промышленной классификацией.

Китай неизменно продвигает открытость внешнему миру на высоком уровне и путём расширения многостороннего сотрудничества формирует сеть взаимовыгодных торговых партнёрств. Китай является основным торговым партнером более 150 стран и регионов и уже заключил 23 соглашения о свободной торговле с 30 странами и регионами. С 2018 года доля экспорта Китая в страны-участницы инициативы "Один пояс - один путь" выросла с 38,7% до 47,8%, в то время как доля экспорта в США снизилась с 19,2% до 14,7%. Таким образом, сокращение экспорта в США не окажет разрушительного влияния на экономику Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил: "Китайская экономика - это море, а не пруд. Шторм может перевернуть пруд, но никак не море". Мы твёрдо убеждены, что море китайской экономики выдержит любые штормы, любые волны торговой войны, обладая спокойной и решительной силой, готовой принять "все реки мира", продолжит уверенно и поступательно двигаться вперёд. Китай будет и впредь продвигать открытости внешнему миру на высоком уровне, а устойчивое развитие китайской экономики будет вносить ещё больше определённости в мировую экономику.

Для Кыргызстана и других стран, стремящихся к развитию и возрождению, свободная и открытая многосторонняя торговая система имеет жизненно важное значение, а стабильная и кооперативная международная среда является необходимым условием. Будучи дружественными соседями и искренними партнерами, Китай и Кыргызстан занимают сходные или совпадающие позиции по целому ряду ключевых международных и региональных вопросов. Обе стороны твёрдо поддерживают создание открытой мировой экономики, защиту многосторонней торговой системы, ядром которой является ВТО, и привержены содействия равноправному и упорядоченному многополярному миру, а также общедоступной и инклюзивной экономической глобализации. Обе стороны выступают против всех форм односторонности и протекционизма и активно продвигают либерализацию и упрощение торговли.

Кыргызстан является одной из первых стран, которая поддерживает и принимает активное участие в сотрудничестве "Один пояс - один путь". Совместное строительство "Пояса и пути" между Китаем и Кыргызстаном принесло плодотворные результаты. На протяжении многих лет Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнёра, источника импорта и инвестиций Кыргызстана. В 2024 году товарооборот между Китаем и Кыргызстаном достиг рекордных 22,7 миллиарда долларов США. Успешно запущен проект железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, поэтапно открылся КПП "Бедель", что создаёт новые возможности для повышения условия взаимосвязанности и углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В феврале текущего года Президент КР Садыр Жапаров совершил государственный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент КР Садыр Жапаров провели переговоры, что наметило новый план дальнейшего развития двусторонних отношений. Стороны единогласно согласились содействовать стыковке инициативы "Один пояс - один путь" и "Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года", раскрывать потенциал сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, взаимосвязанность и научно-технические инновации, обеспечивая успешную реализацию совместных проектов. Китай и Кыргызстан реальными действиями расширяют взаимовыгодное сотрудничество и вносят позитивный вклад в развитие и процветание двух стран и всего региона.

Глобальная экономика - это не арена жесткой борьбы и противостояния, а сообщество единой судьбы, в котором все жизненно связаны друг с другом. Открытость и сотрудничество - это тенденция истории, а взаимная выгода и обоюдный выигрыш - общая устремленность человечества. Китайская сторона готова вместе с международным сообществом, включая кыргызскую сторону, твёрдо стоять на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, совместно защищать международную систему, ядром которой является ООН, и многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО, решительно выступать против логики "сила - это право", против экономического буллинга и торгового протекционизма, чтобы содействовать достижению общего развития и процветания в мире.

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике

Лю Цзянпин


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URL: https://www.vb.kg/444975
Теги:
Китай, США, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, посол, ООН
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