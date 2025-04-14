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Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла ОАЭ в товарищеском матче

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по футзалу добилась уверенной победы в первом товарищеском матче против сборной Объединённых Арабских Эмиратов. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу кыргызстанцев.

Авторами голов стали Аманбаев, Канатбеков и Аскарбеков, продемонстрировав отличную игру и боевой настрой.

Матч стал хорошей возможностью для тренерского штаба проверить готовность команды и новых игроков перед важными официальными поединками. Победа над серьёзным соперником, каким является ОАЭ, безусловно, придаёт уверенности и вдохновляет на новые достижения.


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URL: https://www.vb.kg/444976
Теги:
ОАЭ, футзал, Кыргызстан
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