Туристы из 8 стран прибыли в Кыргызстан на туристическом поезде

В Кыргызстан прибыл очередной туристический поезд, сразу направившийся к живописному озеру Иссык-Куль. Об этом сообщает "Кыргыз темир жолу".

В рамках маршрута гости посетили природные и культурно-исторические достопримечательности области. После пребывания на Иссык-Куле туристический поезд прибыл в г. Бишкек 12 апреля, где туристы ознакомились с достопримечательностями столицы и посетили ущелье Ала-Арча.

Туристический маршрут охватывает Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, объединяя культуру и природные красоты трех стран. В составе поезда 12 вагонов, всего приехали 91 турист из Германии, Великобритании, Швейцарии, Сингапур, Чехия, Нидерланды, Канады и других стран.

Кыргызстан продолжает привлекать туристов со всего мира благодаря своим природным богатствам, историческому наследию и гостеприимству. Такие инициативы в туристической отрасли вносят весомый вклад в развитие экономики страны и повышение её авторитета на международной арене.

В свою очередь ГП "НК "Кыргыз темир жолу" способствует популяризации туристических возможност1ей Кыргызстана, формированию положительного имиджа страны на международной арене и дальнейшему развитию отрасли туризма.