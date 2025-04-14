Глава Минэнерго заложил капсулу в новое здание Нарынского ПЭС

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев принял участие в официальной церемонии закладки капсулы на строительной площадке нового административного здания для районной электрической сети Нарынского предприятия электрических сетей - филиала ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", а также на открытии спортивного зала и футбольной площадки, построенные для укрепления здоровья сотрудников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новое здание финансируется ОАО "НЭС Кыргызстана", его общая площадь составляет 919,66 м². Объект будет представлять собой современное трёхэтажное административное здание, соответствующее современным требованиям. Оно предназначено для улучшения условий труда сотрудников и повышения качества обслуживания населения. Планируется завершить строительство в течении 5 месяцев.

Кроме того, в ближайшее время начнется строительство аналогичных современных зданий в Жумгальском и Ат-Башинском районах, а в Кочкорском районе начнутся строительные работы объектов по производству железобетонных опор и ремонту трансформаторов.

В ходе мероприятия министр Таалайбек Ибраев отметил значимость нового здания, подчеркнув, что данный шаг внесёт большой вклад в улучшение качества услуг в энергетической сфере и развитие инфраструктуры в регионе.

"Уважаемые коллеги! Я могу с уверенностью сказать, что этот год будет плодотворным для Нарынского предприятия электрических сетей. Сегодня мы закладываем капсулу в фундамент нового здания. Кроме этого, планируется строительство ещё трёх объектов. Когда я приехал сюда в прошлом году и увидел, в каких условиях работают коллеги, мне стало грустно. Мы вместе обсудили необходимость строительства нового здания, и сегодня наш план реализуется. Это ещё одно достижение в энергетической отрасли. Также мы стали свидетелями открытия новой футбольной площадки, спортзала и душевых для сотрудников. Это забота о здоровье и отдыхе наших работников после работы. Наша задача - создать условия для сотрудников, а их задача - совместно с нами обеспечить бесперебойное электроснабжение населения. Пусть это новое здание принесёт вам удачу", - заявил министр.