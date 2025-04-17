Эксперт: "Правильное дыхание может предотвратить до 150 заболеваний"

ОсОО " Оздоровительный центр Костенко" работает на стыке традиционной и современной медицины, предлагая широкий спектр массажных процедур, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Здесь предлагают ручной, аппаратный, остеопатический массажи, направленные на решение различных проблем с телом. Об этом и другом нашему изданию VB.KG рассказала директор данного центра Наталья Алексеевна Костенко.

Какие виды массажа вы предлагаете и в чём их особенности?

У нас несколько направлений массажа: ручной, аппаратный, остеопатический.

Аппаратный массаж помогает улучшить кровообращение, лимфоток, снимает спазмы, особенно эффективен при грыжах, остеохондрозе, хондрозах, артрозах, а также при застойных явлениях в мужской половой сфере - простатите, цистите. Устройство работает по принципу импульса: сначала вызывает спазм, затем расслабление, и это запускает восстановительные процессы в организме.

Чем уникальны процедуры, проводимые в вашем центре, и каково оборудование, которое вы используете?

Наш центр использует уникальное оборудование, разработанное учёным Новосибирского Академгородка, основанное на платформе где создаётся электромагнитное поле сверхнизкой частоты, которое идеально подходит для физиологических параметров человека. На данный момент в Кыргызстане аналогов нет, и мы являемся единственным центром, предлагающим такие процедуры. Мы используем сертифицированное оборудование, что подтверждает его безопасность и эффективность.

Наши процедуры подходят для людей разных возрастов. Мы принимаем детей с 7 лет и старше, а самый старший порог возраста был 83 года. Оборудование помогает с проблемами шейно-воротниковой зоны, точно выявляет проблемные участки в организме, такие как спазмы и нарушения лимфообращения.

Также в нашем центре используется озонотерапия, которая применяется не инвазивно через кровь, а очень мягко через контакт с водой . Человек погружается в ванну. Это позволяет эффективно очищать организм от патогенной флоры, такой как герпес, папилломы , псориаз и другие инфекции, используя природные свойства озона.

Как вы помогаете людям, особенно в условиях загазованности в Бишкеке?

Одним из наших ключевых направлений является использование озонированных ванн, которые помогают очищать организм и восстанавливать его внутреннее состояние. Озон, который мы ощущаем, например, во время грозы, обладает природной способностью оздоравливать, и мы использовали этот принцип в наших процедурах.

Озонированные ванны подходят для людей всех возрастов, Эти ванны способствуют восстановлению, повышают уровень энергии и улучшают работу всех органов, особенно парасимпатической системы, что помогает справляться со стрессом и нервными расстройствами.

Что вы предлагаете людям с головными болями, болями в спине или бессонницей?

Мы начинаем с ЭНДОмассажа, для снятия спазмов и улучшения кровообращения. Затем направляем на озонированную ванну, где клиент получает дополнительное расслабление и восстановление. В дополнение мы предлагаем ручной массаж, чтобы привести тело в гармоничное состояние и снять стресс.

Наши клиенты, особенно женщины, после таких процедур чувствуют себя обновленными, как порхающие бабочки, что помогает им справляться с повседневными стрессами и восстанавливаться после трудных периодов. Мы рекомендуем минимальный курс из 10 дней для поддержания результата, а для людей с хроническими заболеваниями и после операций курс может быть длительнее - до 6 месяцев для полноценной реабилитации.

Как ваше оборудование помогает восстановлению организма?

Оборудование, разработанное российскими учеными, помогает восстановить нормальное кровообращение и лимфоток, что особенно важно после стресса. Стресс сужает сосуды, что влияет на мышцы и органы.

Для людей, которые много работают физически или испытывают хронические заболевания, такие процедуры просто необходимы. Это помогает уменьшить спазмы, улучшить кровоснабжение и общую работу организма. Это не лечение в традиционном смысле, но восстановление и поддержка организма в его естественном процессе восстановления.

Что вы хотите добавить о вашем подходе к восстановлению здоровья?

Это дыхание которые мы направляем через правильные методики. Правильное дыхание, восстановление лимфо- и кровообращения - все это ключевые элементы в поддержке здоровья. Мы не лечим, а восстанавливаем, даем организму шанс вернуться к нормальному функционированию. И это должно быть доступно всем, особенно в условиях нашего времени.

В чем заключается метод Бутейко и как он помогает улучшить здоровье?

Метод Бутейко основан на правильном дыхании, которое помогает организму улучшить концентрацию кислорода и углекислого газа (CO2) в крови. К.П.Бутейко утверждал, что правильное дыхание может предотвратить до 150 заболеваний. Это поразило меня, и я решила изучить его метод более глубоко. Особенно важным моментом является уменьшение глубины дыхания, что помогает организму привыкать к небольшому дефициту воздуха и нормализовать внутренние процессы.

Есть правило "5 пальцев", уменьшение глубины дыхания , расслаблением до маленького недостатка воздуха, которое говорит, что после выдоха нужно удерживать дыхание на 5-10 секунд. Если мы не можем задержать дыхание больше, чем на 5 секунд, это сигнализирует о том, что наш организм находится в сложном состоянии. В здоровом состоянии контрольная пауза должна составлять 60 секунд, но сейчас это редкость из-за загазованности в городах. С помощью дыхательных техник, можно значительно улучшить состояние организма.

Есть ли у вас специалисты с медицинским образованием?

Да, все наши специалисты имеют медицинское образование и сертификацию. Мы обеспечиваем высококачественное обслуживание, чтобы гарантировать безопасность и эффективность процедур. Мы очень серьезно подходим к выбору сотрудников и их обучению.

Каковы результаты работы с невропатологами?

Мы очень хорошо работаем с невропатологами, потому что они прекрасно понимают, что многие пациенты приходят с болями, но традиционные методы лечения часто лишь заглушают симптомы с помощью химических препаратов. Вместе с назначениями врачей, мы добавляем нашу методику ЭНДОмассажа, и люди начинают показывать отличные результаты . Технология разработанная господином Марковым, действительно работает, и мы видим, как это помогает.

Как вы планируете расширяться и какие у вас планы на будущее?

В планах открыть центры в других городах в Оше и Джалал-Абаде. Если сможем найти партнера, который сможет инвестировать в такое оборудование, мы будем рады помочь. Идея в том, чтобы в каждом крупном городе было хотя бы одно такое оборудование, чтобы люди могли получить качественное восстановление. Активно участвуем в выставках и конференциях. В прошлом году мы принимали участие в выставке-франшизе в Москве.

Что бы вы хотели пожелать кыргызстанцам?

В первую очередь хотелось бы пожелать здоровья. Когда есть здоровье - есть и ощущение счастья. Здоровый человек может творить, развиваться, растить детей и наслаждаться жизнью. Кыргызстан - прекрасная страна. Нам следует беречь природу и с заботой относиться к своему здоровью.