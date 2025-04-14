В Кыргызстане зарегистрировано более 5 тысяч случаев кори

В Кыргызстане на 8 апреля 2025 года в стране зарегистрировано 5 168 случаев заболевания корью.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, наибольшее число заболевших зафиксировано в Бишкеке - 3 187 случаев. В других регионах ситуация следующая: в Оше - 312 случаев, в Ошской области - 406, в Баткенской - 112, в Чуйской - 654, в Джалал-Абадской - 157, в Иссык-Кульской - 86, в Таласской - 147 и в Нарынской области - 107 случаев.

Из общего числа заболевших 95% (4 886 человек) не были привиты. В частности, 1 578 человек (31%) не получили вакцинацию по возрасту, 2 275 человек (44%) отказались от прививок, 76 человек (1%) не были привиты по причине миграции, 482 человека (9%) имели медицинские отводы, а у 475 человек (9%) прививочный статус неизвестен.

Привитых среди заболевших оказалось 282 человека (5%): 156 человек (3%) получили одну дозу вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК), а 126 человек (2%) - две дозы.

Министерство здравоохранения КР сообщает, что предпринимает активные меры по снижению заболеваемости корью и локализации очагов инфекции.

Источник: Кабар