Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.70 - 99.62

В Кыргызстане зарегистрировано более 5 тысяч случаев кори

158  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 8 апреля 2025 года в стране зарегистрировано 5 168 случаев заболевания корью.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, наибольшее число заболевших зафиксировано в Бишкеке - 3 187 случаев. В других регионах ситуация следующая: в Оше - 312 случаев, в Ошской области - 406, в Баткенской - 112, в Чуйской - 654, в Джалал-Абадской - 157, в Иссык-Кульской - 86, в Таласской - 147 и в Нарынской области - 107 случаев.

Из общего числа заболевших 95% (4 886 человек) не были привиты. В частности, 1 578 человек (31%) не получили вакцинацию по возрасту, 2 275 человек (44%) отказались от прививок, 76 человек (1%) не были привиты по причине миграции, 482 человека (9%) имели медицинские отводы, а у 475 человек (9%) прививочный статус неизвестен.

Привитых среди заболевших оказалось 282 человека (5%): 156 человек (3%) получили одну дозу вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК), а 126 человек (2%) - две дозы.

Министерство здравоохранения КР сообщает, что предпринимает активные меры по снижению заболеваемости корью и локализации очагов инфекции.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444982
Теги:
корь, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  