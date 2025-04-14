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В Бишкеке 29 подростков находились ночью без сопровождения взрослых

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних и предупреждения правонарушений Первомайская районная администрация совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних РУВД, МТУ №12, Управлением социального развития и Управлением образования провела профилактический рейд в ночное время суток. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе мероприятия проверены компьютерные клубы и места массового скопления людей. В результате рейда выявлены 29 несовершеннолетних, находившихся без сопровождения родителей или законных представителей.

В отношении родителей (законных представителей) 26 несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 74 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

27 несовершеннолетних переданы родителям, с которыми проведены информационно-профилактические беседы. Двое подростков доставлены в Центр поддержки и приёма несовершеннолетних (ЦППН) города Бишкек.

"Также соответствующие письма будут направлены в Управления социального развития по месту жительства подростков для дальнейшей работы и социального сопровождения.

Администраторам компьютерных клубов напоминаются требования законодательства о недопустимости пребывания несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.

Согласно законодательству Кыргызской Республики, несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей в период с 22:00 до 6:00 часов. Родители несут ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности своих детей", говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/444984
Теги:
мэрия, несовершеннолетние, рейд, Бишкек
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