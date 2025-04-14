Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.70 - 99.62

Служебная собака помогла найти наркотики в доме жителя Бишкека

202  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками милиции и УГКНБ по Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном изготовлении наркотических средств в крупном размере с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица на территории Чуйской области и города Бишкек занимаются сбытом наркотических веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и специальных следственных действий сотрудниками милиции была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических средств. Им оказался гражданин Б.Ш., 1981 года рождения.

12 апреля 2025 года примерно в 05:40 сотрудники милиции совместно с УКГНБ по Чуйской области, при участии ОСО СОБР ПСН МВД Кыргызской Республики и служебно-розыскной собаки КЦ по кличке "Тина", провели обыск в доме по ул. Дэн Сяопина в городе Бишкек, где проживает Б.Ш. В ходе обыска были обнаружены два пакета с наркотическим средством - каннабисом (марихуаной) в высушенном виде: один весом 471 грамм, второй - 42 грамма. Также были найдены приспособления для употребления наркотических веществ: пластиковые бутылки, стеклянные лампочки, стеклянные банки и пластиковые трубочки.

В тот же день гражданин Б.Ш. был задержан и водворён в изолятор временного содержания.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444986
Теги:
задержание, наркотики, собаки, Чуйская область, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  