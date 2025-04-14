Служебная собака помогла найти наркотики в доме жителя Бишкека

Сотрудниками милиции и УГКНБ по Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном изготовлении наркотических средств в крупном размере с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица на территории Чуйской области и города Бишкек занимаются сбытом наркотических веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и специальных следственных действий сотрудниками милиции была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических средств. Им оказался гражданин Б.Ш., 1981 года рождения.

12 апреля 2025 года примерно в 05:40 сотрудники милиции совместно с УКГНБ по Чуйской области, при участии ОСО СОБР ПСН МВД Кыргызской Республики и служебно-розыскной собаки КЦ по кличке "Тина", провели обыск в доме по ул. Дэн Сяопина в городе Бишкек, где проживает Б.Ш. В ходе обыска были обнаружены два пакета с наркотическим средством - каннабисом (марихуаной) в высушенном виде: один весом 471 грамм, второй - 42 грамма. Также были найдены приспособления для употребления наркотических веществ: пластиковые бутылки, стеклянные лампочки, стеклянные банки и пластиковые трубочки.

В тот же день гражданин Б.Ш. был задержан и водворён в изолятор временного содержания.

По уголовному делу назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Следствие продолжается.