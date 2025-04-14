В Лейлеке члены МСЭК задержаны за систематические поборы

Установлена коррупционная схема в определении группы инвалидности в медико-социальной экспертной комиссии (далее МСЭК) при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, члены Лейлекской межрайонной МСЭК занимались систематическим вымогательством денежных средств от лиц с с инвалидностью за определение им группы инвалидности.

В результате санкционированных следственным судьей Баткенского района Специальные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дело, получены подтверждающие материалы систематического получения денежных средств в размере от 3 до 5 тыс. сомов со стороны председателя комиссии врача эксперта А.Дж.А. и врача эксперта Э.У.Б. Лейлекской межрайонной МСЭК от граждан с инвалидностью, за определение им группы инвалидности.

Указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления предусмотренного по п.4 ч.4 ст. 209 УК КР и водворены ИВС СИЗО ГКНБ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.