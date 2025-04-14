Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.70 - 99.62

В Кыргызстане утвержден новый порядок работы с пластиковыми отходами

185  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил порядок работы с пластиковыми отходами. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Этот порядок устанавливает правила сбора, хранения и переработки пластиковых отходов для юридических и физических лиц, независимо от их организационно-правовой формы.

Государственные органы, включая органы местного самоуправления, а также все юридические и физические лица обязаны руководствоваться законодательством Кыргызской Республики в области обращения с отходами и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности, связанной с пластиковыми отходами.

Важно отметить, что данный порядок не распространяется на радиоактивные и медицинские пластиковые отходы, а также на пластиковые отходы, содержащие стойкие органические загрязнители.

Дополнительную информацию можно получить по следующей ссылке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444988
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  