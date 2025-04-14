В Кыргызстане утвержден новый порядок работы с пластиковыми отходами

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил порядок работы с пластиковыми отходами. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Этот порядок устанавливает правила сбора, хранения и переработки пластиковых отходов для юридических и физических лиц, независимо от их организационно-правовой формы.

Государственные органы, включая органы местного самоуправления, а также все юридические и физические лица обязаны руководствоваться законодательством Кыргызской Республики в области обращения с отходами и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности, связанной с пластиковыми отходами.

Важно отметить, что данный порядок не распространяется на радиоактивные и медицинские пластиковые отходы, а также на пластиковые отходы, содержащие стойкие органические загрязнители.

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