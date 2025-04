Китай ограничил экспорт тяжелых редкоземельных металлов

Министерство торговли Китая c 4 апреля ввело ограничения на экспорт нескольких тяжелых редкоземельных металлов и редкоземельных магнитов, пишет The New York Times.

Теперь экспортеры обязаны получать специальные лицензии на отправку этих металлов и магнитов. При этом система выдачи лицензий, как отмечает NYT, только начала создаваться, что грозит затянуть процесс.

Поставки магнитов были остановлены во многих китайских портах, пока правительство разрабатывает новую систему регулирования, пишет NYT.

Ограничения экспорта могут оказать "как немедленное, так и стратегическое влияние" на глобальные цепочки поставок, пишет Holland & Knight. Тяжелые редкоземельные металлы используются в магнитах, критичных для автомобильной отрасли, беспилотников, роботов, ракет, космических аппаратов. Металлы также входят в состав химикатов для производства реактивных двигателей, лазеров, автомобильных фар и некоторых свечей зажигания.

По данным исследовательского центра CRU, Китай поставляет около 90% редкоземельных магнитов в мире. При этом, как отмечает NYT, редкоземельные магниты составляют крайне малую часть общего экспорта Китая в США и вызовет минимальные экономические потери в Китае, а потенциальные последствия для других стран будут значительными.

В рамках "торговой войны" со всеми странами мира президент США Дональд Трамп установил для Китая пошлины, размер которых суммарно достиг 145%. На каждое повышение пошлин со стороны Трампа Пекин отвечал симметрично и в итоге поднял пошлины на американские товары до 125%. Китай при этом говорил, что "не хочет, но и не боится воевать" в торговой войне.

Источник: Медуза