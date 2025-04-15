В Жогорку Кенеше заявляют, что нет необходимости рекламы на русском языке

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Гулсункан Жунушалиева предложила размещать рекламу только на кыргызском языке, если того пожелает рекламодатель, пишет ЦЭИ "Ой Ордо".

По действующему законодательству реклама на территории КР распространяется на государственном и официальном языках и по усмотрению рекламодателей дополнительно на языках народностей, проживающих в Кыргызстане.

Гулсункан Жунушалиева отметила, что большинство жителей страны говорят на кыргызском языке.

"Поэтому размещать и распространять рекламу на двух языках нет необходимости. Есть случаи,когда рекламные материалы размещаются только на государственном языке. Но сейчас они могут быть признаны незаконными. Поэтому нужно разрешить рекламодателям публиковать рекламу только на кыргызском языке", - сказала депутат.

Свою инициативу по снижению значимости для Кыргызстана официального языка, депутат озвучила в рамках рассмотрения законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам применения государственного языка.

Учитывая видимо неполные знания слуги народа Жунушалиевой национального состава республики сообщаем ей, что в Кыргызстане проживает примерно 80 национальностей. Часть из них представлена диаспорами в Ассамблеи народов Кыргызстана. Кроме того, наша республика является страной - туризма, что закреплено специальными программи и проектами, которые реализуют Президент и Кабинет министров страны. Для зарубежных туристов тоже важна реклама на официальном языке.