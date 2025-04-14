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В КР справки о судимости будут выдаваться только в электронном формате

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- Карыпбай кызы Толгонай
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С 14 апреля 2025 года в городах Бишкек и Ош, а с 1 мая 2025 года - во всех регионах страны прекращается выдача справки о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии (или отсутствии) судимости на территории Кыргызской Республики в бумажном формате, сообщает пресс-служба МВД КР.

Получение справки теперь осуществляется исключительно в электронном виде через мобильное приложение "Тундук".

Исключения предусмотрены для следующих категорий граждан:

- лиц в возрасте 50 лет и старше;

- социально уязвимых слоёв населения;

- случаев, когда справка требуется для предоставления за пределами Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/444994
Теги:
МВД, Кыргызстан
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