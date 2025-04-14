В КР создано Национальное агентство по делам религии

Государственную комиссию по делам религий КР преобразовали в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал президент КР Садыр Жапаров.

Документ принят в целях дальнейшего повышения эффективности государственной политики в сферах религий и межэтнических отношений. В этой связи постановляется:

Министерству культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики передать функции в сфере межэтнических отношений с первоначальной штатной численностью в 14 единиц, а также соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики.

Кабинету Министров Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

Установить, что реализация настоящего Указа осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для государственных органов исполнительной власти в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.