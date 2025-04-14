Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.70 - 99.62

В КР создано Национальное агентство по делам религии

242  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственную комиссию по делам религий КР преобразовали в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал президент КР Садыр Жапаров.

Документ принят в целях дальнейшего повышения эффективности государственной политики в сферах религий и межэтнических отношений. В этой связи постановляется:

Министерству культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики передать функции в сфере межэтнических отношений с первоначальной штатной численностью в 14 единиц, а также соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики.

Кабинету Министров Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

Установить, что реализация настоящего Указа осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для государственных органов исполнительной власти в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444995
Теги:
Госкомиссия по делам религий, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  