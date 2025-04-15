Профессор Канаев: Здоровые почки держат в тонусе все наши органы и системы

Интервью с заведующим кафедрой восточной медицины Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, доктором медицинских наук, профессором Рыскулбеком Канаевым состоялось сразу после встречи министра здравоохранения Кыргызстана Эркина Чечейбаева с делегацией из Китая во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного Совета Гуанси-Чжуанского автономного района Цянь Сюэмином. Речь шла о сотрудничестве в области традиционной медицины и, в частности, о создании кыргызско-китайского научно-исследовательского центра традиционной медицины.

Рыскулбек Алыбаевич, можно сказать, что в Кыргызстане наконец-то серьезно озаботились тем, чтобы объединить возможности официальной и традиционной медицины в диагностике и лечении больных? О чем вы, как президент Ассоциации восточной и альтернативной медицины, говорите уже много лет.

- И повторю: богатый опыт традиционной и современной медицины мог бы принести кыргызстанцам большую пользу, если объединить усилия врачей обеих. Тем более, ШОС настаивает на создании в странах-членах этой организации, центров традиционной медицины, в которых занимались бы подготовкой специалистов, наукой, диагностикой и лечением. После предложенной председателем Китая Си Цзиньпином инициативы по проведению форумов ШОС по традиционной медицине мы, врачи в этой области, чаще стали встречаться, обмениваться опытом, проводить мастер-классы, рассказывая о своих достижениях. Практика доказывает уникальную ценность и важную роль традиционной медицины при объединении усилий всех стран в борьбе с эпидемиями и для поддержания безопасности здравоохранения в регионе.

К тому же в инициативе "Пояс и путь" есть пункт по совместному развитию медицины на Шелковом пути, в том числе традиционной. И Кыргызстан как участник "Пояса и пути" и член ШОС не может игнорировать эти инициативы.

Президент Узбекистана, например, сразу поддержал идею и открыл в Ташкенте Академию традиционной медицины. С третьего курса в их Медакадемии, как, кстати, и в Китае, введена дисциплина – традиционная медицина для тех студентов, которые в будущем хотят профессионально заниматься ею. Были выделены земли для выращивания лекарственных трав, на основе которых готовят лекарственные препараты. Я давно об этом говорил, написал программу о своем видении развития традиционной медицины у нас. Но пока особой поддержки традиционная медицина со стороны государства в нашей стране не получила. Правда, сейчас в Минздраве проявили заинтересованность, тем более, как я уже сказал, в ШОС настаивают на этом.

Профессор, что вы предлагаете в своей программе?

- Когда я бываю на разных международных конференциях, форумах, то стараюсь перенять какие-то новшества своих коллег, если вижу, что они приносят реальную пользу больным. Возможности у традиционной медицины безграничны, и внутренние резервы человека предстоит еще изучать и изучать. По моим наблюдениям, в сравнении с другими странами мы тоже накопили неплохой опыт. К нашему мнению прислушиваются на форумах ШОС, международных встречах, и нам есть что сказать коллегам. Но возможностей для развития маловато. В стране действительно нужен научно-исследовательский центр традиционной медицины, лаборатория по изучению эффективности лекарственных трав при разных заболеваниях. Появилось бы больше возможностей для повышения квалификации уже работающих врачей и подготовки новых.

Для объединения усилий врачей обеих медицин необходимо во всех регионах на уровне больниц открыть бюджетные штатные структуры по восточной медицине, чтобы наши врачи могли параллельно работать с врачами официальной медицины, взаимодействовать между собой, как это делается в Китае.

На одном из форумов ШОС по традиционной медицине в Индии представитель ВОЗ отметил, что официальная медицина растерялась перед началом пандемии ковида, из-за чего умерли тысячи людей в разных странах. Китай же по сравнению с другими странами гораздо легче справился с ковидом, в том числе и потому, что в лечении больных использовались методы и традиционной, и официальной медицины.

Я проработал реаниматологом в современной медицине около 25 лет и почти столько же в традиционной и отдаю предпочтение последней. И уверен, что Кыргызстан никогда не проиграет, если будет развивать традиционную медицину. Наоборот, выиграет. Используя натуральные лекарственные травы, различные виды лечения, можно достичь очень хорошего эффекта.

Главное – традиционные методы лечения не приносят вреда иммунной и другим системам и органам человека, так как мы используем резервные возможности его организма, корректируем и устраняем те нарушения, которые у него имеются. Второе преимущество в том, что натуральная терапия гораздо дешевле современной. Лекарства сегодня стоят очень дорого, а главное - больным не говорят об их отдаленных последствиях, поскольку о них толком никто и не знает, да и не интересуется. Выпил таблетку, снял болевой синдром, а завтра что будет, то будет. Поэтому наши больницы переполнены, заболеваемость растет, нагрузка на здравоохранение тоже.

Поэтому не случайно наши китайские друзья основательно взялись за традиционную медицину. Так почему бы нам не перенять их опыт и инициативу, которая принесет пользу нашему государству и его гражданам! Китайские коллеги дают мощнейшие идеи и направления и готовы работать с нами. Один из профессоров на международной конференции в Синьцзяне, сказал, что если ему удастся довести до конца свои научные разработки в области традиционной медицины, то благодаря этим исследованиям можно будет значительно продлить жизнь человека. Он пояснил, что этого можно достичь, подняв врожденную почечную энергию человека. Если его почки в хорошем энергетическом состоянии, то они держат в тонусе все органы и системы – эндокринную, иммунную, центрально-периферическую нервную системы. Старение замедляется, и процесс жизни человека продлевается.

У наших предков был очень хороший генетический фон. Даже в преклонном возрасте они имели детей. Детородная же способность и мужчин, и женщин зависит именно от состояния почек. И не только детородная функция, но и интеллект, и память. Если почки хорошо работают, то у человека улучшается увлажнение головного, спинного мозга, центральной нервной системы. И как итог – у этих людей отличная память, выраженная интуиция, они хорошие аналитики. И это не миф, а вековая практика.

В Кыргызстане же, по словам урологов, с каждым годом растет количество больных с различными заболеваниями почек, в том числе среди молодых людей. Значит…

- …Значит, с каждым годом слабеет генофонд нации. Это – глобальная проблема для государства и над этим надо думать каждому врачу. К нам приходит много молодых женщин, страдающих гормональным бесплодием, после долгого и бесполезного лечения и даже ЭКО. Много обращается мужчин, страдающих импотенцией. А это трагедия в семье. Но через год-полтора после лечения пациентки поздравляют меня с рождением ребенка (смеется). И не столько радуется сама женщина, сколько радуюсь я.

Или взять сердечно-сосудистые заболевания. Многие врачи рекомендуют больным после инфаркта меньше ходить. Но если человек не будет передвигаться, как он будет разжижать свою кровь? Таблетками? Помнится, академик Миррахимов советовал таким пациентам больше ходить. Это одна из реабилитационных процедур, которые ранее практиковались в реабилитационном центре в Воронцовке. Не знаю, постиг ли Мирсаид Мирхамидович это из традиционной медицины или его интеллект, гениальный аналитический ум ученого подсказал это, но академик был прав на сто процентов. Чем больше работают сухожилия мышечной системы, тем меньше идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Снижается давление, уменьшается сосудистая свертываемость. К нам обращаются больные после инфаркта, и результаты лечения очень хорошие. Один из моих пациентов, главврач одной из районных больниц, бегает, работает уже лет 15 без всяких стентов.

Много больных, не получивших полноценного лечения методами современной медицины, обращается с неврологическими заболеваниями, в частности, с невралгией тройничного нерва. Это – одна из основных проблем в области неврологии. И методами традиционной медицины мы добиваемся хорошего эффекта. У каждого заболевания есть свой корень, и если работать с ним, то результат лечения будет нормальным. Например, то же гормональное бесплодие возникает из-за холода в матке, поэтому не происходит оплодотворение, и надо не пичкать женщину гормональными препаратами, а работать с ее почками, используя соответствующие травы. И та же язва желудка прекрасно заживет, если устранить корень болезни, а он, как говорится, "сидит" в печени.

Больным с проблемами щитовидной железы, с другими болезнями выписывают препараты, которые они должны порой принимать до конца своих дней. Но это не решение проблемы. Мы, специалисты, восточной медицины, говорим, что надо лечить не больные листья и стебли, а корень. В этом и кроется философия традиционной медицины.

А всегда ли удается вылечить?

- Если я понимаю, что не смогу помочь человеку, то честно говорю об этом родственникам пациента. Если его болезнь приняла необратимый характер, то зачем обнадеживать людей? Или, например, когда грыжа позвоночника очень больших размеров и передавила спинной мозг, то тут надо отдать предпочтение официальной медицине. Если возникают сомнения, к примеру, если вижу, что у больного низкий уровень гемоглобина, то предлагаю сдать анализ, чтобы знать точный показатель и откорректировать курс лечения. То есть надо знать грани, когда помогают наши методы, а когда официальной медицины и по возможности совмещать их.

Профессор, вы ратуете за создание научно- исследовательского центра в нашей стране, о сближении медицин, а хватит ли кадров, причем квалифицированных, для этого? И уверены ли в том, что ваши коллеги знают об этих гранях, о которых вы упомянули?

- Поэтому требуем от курсантов знаний, как говорится, по полной программе прежде чем выдать им сертификат на практическую деятельность. Благодаря многолетнему сотрудничеству с китайскими коллегами из Института традиционной китайской медицины провинции Ганьсу, Синьцзян-Уйгурского автономного района наши врачи проходят бесплатные курсы повышения квалификации. Например, летом прошлого года в течение полутора месяцев большая команда сотрудников института – преподаватели и профессора делились своими знаниями и опытом с нашими специалистами. Они не только читали лекции, но и проводили мастер-классы по разным нозологиям, например, прочитали лекцию по гипертоническим кризам и показали методы лечения. И такие курсы проводятся не впервые.

В этом году отправили на повышение квалификации несколько человек в клинику традиционной медицины в Урумчи. И это не первая поездка за знаниями и, думаю, не последняя. На своих лекциях я всегда говорю своим молодым коллегам: если не хватает опыта, знаний помочь человеку, то посоветуйтесь с кем-то или подскажите пациенту, к кому ему нужно обратиться со своей проблемой. И, конечно, постоянно повышайте свои знания. Это, впрочем, касается врачей любой медицины.