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МВД России отрицает применение силы к кыргызстанцам, задержанным в бане

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- Бакыт Басарбек
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Министерство внутренних дел России отреагировало на обвинения в превышении полномочий в ходе резонансного рейда в московском банном комплексе "Бодрость". Российская сторона отвергла утверждения о применении силы к гражданам Кыргызстана, задержанным в рамках операции 10 апреля.

По данным МВД РФ, действия сотрудников полиции носили законный характер. Однако в соцсетях появились видеозаписи, на которых, как утверждают пользователи, полицейские избивают и унижают задержанных. Всего в ходе рейда были задержаны 24 гражданина Кыргызстана. Часть из них заявили о грубом обращении, а также о насилии со стороны правоохранителей.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс как в России, так и в Кыргызстане. 14 апреля Министерство иностранных дел КР вызвало посла России Сергея Вакунова и вручило ему ноту протеста. В документе кыргызская сторона потребовала разъяснений по поводу оснований для рейда, а также призвала к уважению прав кыргызстанцев, находящихся на территории РФ.

По официальной информации, из 24 задержанных четверо подлежат депортации, остальные оштрафованы за нарушение миграционного законодательства. Посольство КР в Москве оказывает задержанным юридическую помощь и добивается доступа к ним кыргызских консулов.

МИД Кыргызстана заявил, что подобные действия недопустимы и выразил надежду на объективное расследование инцидента.


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URL: https://www.vb.kg/444997
Теги:
МВД, миграция, Россия
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