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Владимир Ласенко: КР имеет огромный потенциал для развития велоспорта

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- Назгуль Абдыразакова
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В селе Бостери Иссык-Кульской области прошла большая пресс-конференция, посвящённая итогам первого года работы Федерации велоспорта Кыргызской Республики. Президент Федерации Владимир Ласенко рассказал о достигнутых результатах, международном признании, создании первой профессиональной континентальной команды и пригласил к сотрудничеству все, кто заинтересован в развитии велоспорта в стране.

Какие задачи ставит перед собой Федерация велоспорта Кыргызстана и как планирует развивать сотрудничество с учебными заведениями страны?

Наша федерация была зарегистрирована всего год назад, но за это короткое время уже получила международное признание от UCI - Международного союза велосипедистов. Сегодня мы - единственная в Кыргызстане организация, официально признанная на международном уровне и занимающаяся развитием велоспорта.

Одна из наших ключевых задач - популяризация велоспорта среди молодёжи. Мы открыты к сотрудничеству и обращаемся ко всем директорам школ, колледжей и вузов: если у вас есть интерес к развитию велоспорта, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы активно ведём страницы в социальных сетях, делимся новостями, достижениями, рассказываем о наших спортсменах и проектах. Для нас важно, чтобы как можно больше детей и подростков узнали о возможностях, которые даёт велоспорт.

Какую поддержку готова оказывать федерация школам и спортивным секциям, желающим развивать велоспорт, и почему важно вовлекать детей в этот вид спорта?

Мы готовы предоставить техническую поддержку: это инвентарь, экипировка, тренерский состав. Если в каком-либо учебном заведении есть желание открыть велосекцию - мы поможем. Самое главное - это инициатива и заинтересованность на местах.

В Бишкеке уже работает велошкола "Золотые колёса", и именно её воспитанники стали основой нашей континентальной команды и национальной сборной. Эти ребята уже показывают высокие результаты, и мы ими гордимся. Мы уверены, что если у детей будет возможность заниматься велоспортом с раннего возраста, это откроет перед ними реальные перспективы - как в спорте, так и в жизни.

Велоспорт - это вид спорта, подходящий людям любого возраста. Он полезен для здоровья, практически не травмоопасен при правильных тренировках и воспитывает дисциплину и выносливость. Чем больше детей мы вовлечём сейчас, тем сильнее будет наша сборная в будущем.

Какие достижения уже есть у федерации и как вы оцениваете первый год работы?

Для молодой организации важно начать с главного - с построения системной работы и формирования команды. Мы гордимся тем, что уже в первый год провели первый чемпионат Кыргызстана по велоспорту. Конечно, не обошлось без ошибок, но мы извлекли из них полезные уроки. Мы растём, учимся и двигаемся вперёд.

Кроме того, мы собрали континентальную команду, которая уже показывает отличные результаты. Наши спортсмены входят в состав национальной сборной, и это - серьёзное достижение для первого года существования федерации. Мы уверены, что это только начало. Впереди - новые старты, соревнования, открытие филиалов в регионах и вовлечение в велоспорт как можно большего числа молодых людей по всей стране.

Почему Кыргызстан можно считать идеальным местом для велоспорта и спортивного туризма?

Кыргызстан действительно можно назвать велосипедной страной. К нам приезжают спортсмены из России, Кореи, Испании и других стран - и все они в восторге от наших природных условий. Среднегорье, красивые пейзажи, хорошие дороги, высота - всё это делает нашу страну уникальной для тренировок.

Мы предлагаем отличные условия для сборов в любое время года, даже зимой - в январе и феврале. Это редкость для многих регионов мира. Благодаря таким особенностям Кыргызстан имеет огромный потенциал не только для развития велоспорта, но и для спортивного туризма. У нас одни из лучших условий в мире, и мы хотим, чтобы об этом узнали как можно больше спортсменов и туристов.

Какие результаты удалось достичь федерации за первый год работы и как была сформирована первая профессиональная команда?

Наша федерация существует всего один год, но за это время уже есть реальные достижения. Мы приурочили к 100-летию велоспорта в Кыргызской Республике создание первой профессиональной континентальной команды. Это исторический шаг, и мы уверены, что он будет высоко оценён в будущем.

Одним из главных спортивных достижений стало участие в чемпионате Азии в Алма-Ате. Мы впервые отправили туда наших ребят, полностью организовав и оплатив поездку. И они сразу показали результат - завоевали второе и третье места, принеся Кыргызстану две медали. Это огромный успех, особенно если учитывать, что ранее велоспорт у нас практически не развивался.

Эти успехи привлекли внимание Международного союза велосипедистов. Они оценили наши старания и передали нам гуманитарную помощь - семь профессиональных велосипедов, запчасти и оборудование. Всё это мы направили в секции, чтобы спортсмены могли тренироваться на качественной технике. Это стало мощным стимулом для дальнейшего развития.

Какие планы у федерации связаны с реконструкцией велотрека, и почему это важно для развития велоспорта в Кыргызстане?

Одной из ключевых целей при создании нашей федерации стало восстановление и запуск открытого велотрека в Бишкеке, который расположен на базе "Динамо" в центре города, на высоте 700 метров. Это уникальное сооружение, настоящая жемчужина, которая при должной реконструкции может стать центром притяжения не только для местных спортсменов, но и для зарубежных гостей.

Наш трек имеет все шансы стать профессиональной площадкой для тренировок и соревнований олимпийского уровня. Здесь можно безопасно заниматься - вдали от автомобильного движения, в благоприятных климатических условиях. Уже сейчас многие зарубежные спортсмены и главы велофедераций говорят: "У вас невероятные условия, просто доведите объект до ума!"

Мы готовы взять на себя часть работы - обновить покрытие, обеспечить инфраструктуру, привлечь тренеров. Но, конечно, требуется и некоторая поддержка со стороны государства. Это несложно реализовать при совместных усилиях. Реализация этой мечты даст мощный толчок развитию не только велоспорта, но и спортивного туризма, и здорового образа жизни среди молодёжи.


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URL: https://www.vb.kg/444998
Теги:
велоспорт, спорт, туризм, Кыргызстан
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