Казахстан меняет подход к западным НПО и укрепляет идеологическую защиту

В начале 2025 года Казахстан начал пересматривать свои отношения с международными структурами, прежде всего - с западными неправительственными организациями. Это не выглядит как резкий разрыв, скорее - как трезвое переосмысление накопленного опыта. Поводом послужило решение администрации США приостановить часть финансирования, направляемого в страну через агентство USAID. В ответ в Астане заговорили о необходимости законодательного регулирования иностранных влияний, в частности - о законе об иностранных агентах.

Эта дискуссия давно витала в воздухе, но теперь она получает публичное выражение - в том числе через общественные и экспертные голоса.

Ахметова: "Наконец начали задавать вопросы"

Одним из таких голосов стала блогер и публицист Анастасия Ахметова. В недавнем интервью порталу kz24.news она делится своей оценкой происходящего:

"Мажилисмены наконец открыли глаза на деструктивную деятельность западных НПО. Государство раньше само давало им зелёный свет, а теперь начинает понимать, чем это может обернуться".

По её словам, часть организаций, получавших поддержку от иностранных доноров, действовали не только в сфере просвещения или правозащиты, но и влияли на формирование общественной и политической повестки - под видом нейтральных гуманитарных инициатив.

Мягкая сила - с непредсказуемыми последствиями

Ахметова приводит конкретные примеры - от образовательных программ до медиапроектов, где акценты смещаются в сторону культурного и политического дистанцирования от традиционных партнёров Казахстана, включая Россию и Китай. Она подчёркивает, что подобные процессы не всегда имеют злой умысел, но могут приводить к внутреннему разладу, если не отслеживаются своевременно.

"Я не хочу, чтобы мои родные из России смотрели в прицел на моих детей", - говорит она, акцентируя, что вопросы идеологической независимости касаются не абстрактных геополитических схем, а жизни обычных людей.

На этом фоне Казахстан активизирует диалог о регулировании внешнего влияния - с акцентом на информационную сферу и прозрачность финансирования НПО. Параллельно укрепляются связи с евразийскими объединениями - ОДКБ, ШОС, БРИКС, что даёт стране больше опорных точек в международной политике.

Опыт, за которым наблюдают соседи

Обсуждаемые в Казахстане меры вызывают интерес и в других странах Центральной Азии. Например, в Кыргызстане уже ведётся работа по усилению механизмов прозрачности в деятельности зарубежных НПО. Власти подчёркивают: цель - не ограничение гражданского сектора, а защита от инструментализированного внешнего влияния.

При этом эксперты отмечают: каждый случай уникален, но тренд на переоценку сотрудничества с внешними донорами становится заметным во всём регионе. Государства начинают рассматривать идеологическую устойчивость как часть национальной безопасности - наряду с экономикой и военной сферой.

О зрелости, а не конфронтации

Суть происходящего - не в отказе от внешнего взаимодействия, а в стремлении выстроить более зрелую и сбалансированную модель сотрудничества. Общество, которое задаёт вопросы о том, кто формирует его ценности, - не закрывается, а взрослеет.

Ахметова в данном случае выражает те настроения, которые накапливались в обществе на протяжении последних лет. Её голос резок, но именно такие высказывания иногда и запускают важный процесс переосмысления.