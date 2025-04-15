Великобритания выразила готовность инвестировать в экономику Кыргызстана

В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Темирбека Эркинова с делегацией UK Export Finance ( Экспортно-кредитное агентство Великобритании) во главе с госпожой Шебнем Альп. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Кыргызской Республике Николас Боулер.

С кыргызской стороны во встрече приняли участие представители Министерств финансов, цифрового развития, энергетики, природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также ОсОО "Чакан ГЭС".

В рамках встречи стороны обсудили ключевые направления двустороннего экономического сотрудничества, уделив особое внимание финансовым инициативам Великобритании. В частности, было отмечено, что UK Export Finance предлагает Кыргызской Республике финансирование в размере 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,3 млрд долларов ) для реализации инвестиционных проектов в различных отраслях.

Эркинов выразил заинтересованность кыргызской стороны в расширении и укреплении партнерства с UK Export Finance, подчеркнув важность использования предлагаемого финансирования для поддержки таких секторов, как строительство, цифровизация, энергетика, сельское хозяйство, а также горнодобывающая промышленность.

В ходе встречи представители UK Export Finance представили презентацию о деятельности агентства, механизмах финансирования и возможностях для сотрудничества с кыргызскими государственными и частными структурами.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении диалога и проработке конкретных совместных проектов в приоритетных сферах экономики.