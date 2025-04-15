Велогонка "Гран-при Иссык-Куля" завершилась в Балыкчы

В городе Балыкчы завершилась международная велогонка "Гран-при Иссык-Куля", объединившая участников из стран Центральной Азии и ближнего зарубежья. За два соревновательных дня спортсмены преодолели 123 километра по живописным трассам вдоль побережья озера Иссык-Куль.

Масштабное спортивное событие было организовано Федерацией велоспорта Кыргызской Республики и вызвало живой интерес среди болельщиков и международных наблюдателей.

Два дня спортивной борьбы

Гонка состояла из двух этапов:

1-й день - индивидуальная гонка на время (24,6 км);

2-й день - групповая шоссейная гонка (93 км).

Профессионалы: Белорусы вне конкуренции

Абсолютное лидерство в общем зачете продемонстрировала команда ART Cycling Team из Беларуси:

1. Евгений Каралек (Беларусь) - 3:06:22

2. Владимир Гаракавик (Беларусь) - 3:08:29

3. Сергей Шаученка (Беларусь) - 3:09:19

Молодежь до 23 лет

В категории U-23 первенствовал Давид Куссаков из Казахстана:

1. Давид Куссаков (Казахстан) - 3:14:16

2. Ромал Ажмал (Афганистан, ART Cycling Team) - 3:21:06

3. Мухаммад Али Маткаримов (Кыргызстан, ART Cycling Team) - 3:25:17

Юниоры (до 18 лет): успех команды "Жениш"

Представители Кыргызстана уверенно заняли весь пьедестал:

1. Кирилл Сафронов - 3:16:37

2. Шахрух Маткаримов - 3:17:01

3. Сардорбек Маткаримов - 3:26:58

Любительские категории

18–29 лет: Артём Шапилов (Кыргызстан, Федерация триатлона) - 3:23:28

30–35 лет: Евгений Еригин (Россия, Dakam) - 3:13:11

36–40 лет: Александр Дядычкин (Кыргызстан, Golden Wheels) - 3:15:27

41–49 лет: Евгений Сладков (Казахстан, Sunday Bike) - 3:14:06

50–55 лет: Ярослав Сапырбаев (Казахстан) - 3:17:58

56+ лет: Георгий Вюшков (Россия) - 3:22:50

Женщины (общий зачет): Дарья Чунарёва (Россия, Rullez Team).