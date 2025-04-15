Велогонка "Гран-при Иссык-Куля" завершилась в Балыкчы

В городе Балыкчы завершилась международная велогонка "Гран-при Иссык-Куля", объединившая участников из стран Центральной Азии и ближнего зарубежья. За два соревновательных дня спортсмены преодолели 123 километра по живописным трассам вдоль побережья озера Иссык-Куль.
Масштабное спортивное событие было организовано Федерацией велоспорта Кыргызской Республики и вызвало живой интерес среди болельщиков и международных наблюдателей.
Два дня спортивной борьбы
Гонка состояла из двух этапов:
1-й день - индивидуальная гонка на время (24,6 км);
2-й день - групповая шоссейная гонка (93 км).
Профессионалы: Белорусы вне конкуренции
Абсолютное лидерство в общем зачете продемонстрировала команда ART Cycling Team из Беларуси:
1. Евгений Каралек (Беларусь) - 3:06:22
2. Владимир Гаракавик (Беларусь) - 3:08:29
3. Сергей Шаученка (Беларусь) - 3:09:19
Молодежь до 23 лет
В категории U-23 первенствовал Давид Куссаков из Казахстана:
1. Давид Куссаков (Казахстан) - 3:14:16
2. Ромал Ажмал (Афганистан, ART Cycling Team) - 3:21:06
3. Мухаммад Али Маткаримов (Кыргызстан, ART Cycling Team) - 3:25:17
Юниоры (до 18 лет): успех команды "Жениш"
Представители Кыргызстана уверенно заняли весь пьедестал:
1. Кирилл Сафронов - 3:16:37
2. Шахрух Маткаримов - 3:17:01
3. Сардорбек Маткаримов - 3:26:58
Любительские категории
18–29 лет: Артём Шапилов (Кыргызстан, Федерация триатлона) - 3:23:28
30–35 лет: Евгений Еригин (Россия, Dakam) - 3:13:11
36–40 лет: Александр Дядычкин (Кыргызстан, Golden Wheels) - 3:15:27
41–49 лет: Евгений Сладков (Казахстан, Sunday Bike) - 3:14:06
50–55 лет: Ярослав Сапырбаев (Казахстан) - 3:17:58
56+ лет: Георгий Вюшков (Россия) - 3:22:50
Женщины (общий зачет): Дарья Чунарёва (Россия, Rullez Team).