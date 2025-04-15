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"Бессмертный полк" вновь пройдет по улицам Бишкека 9 мая

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке 9 мая состоится традиционное шествие "Бессмертного полка". Об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Кыргызстан сообщили представители оргкомитета и общественных организаций.

Сбор участников назначен на 8:00 утра в Парке Победы на Южных воротах. Старт шествия - в 9:00. Маршрут остается неизменным: колонна пройдет от Парка Победы по улице Советской до Площади Победы.

Как сообщили координаторы акции, в этом году "Бессмертный полк" пройдет в честь 80-летия Великой Победы. Подготовка к мероприятию уже началась. Министерство обороны оказывает необходимую поддержку в организации шествия.

- Мы рады, что традиция продолжается. Несмотря на тревоги и сомнения, "Бессмертный полк" вновь выйдет на улицы столицы. Это дань уважения подвигу наших отцов и дедов, - подчеркнула координатор движения "Бессмертный полк - Кыргызстан" Зульфира Хайбуллина.

В шествии смогут принять участие не только жители Бишкека, но и гости из близлежащих населенных пунктов. Параллельно акции в столице аналогичные мероприятия пройдут в областных центрах и селах. Так, в Ысык-Атинском районе к акции впервые присоединятся более 300 человек.

Участникам рекомендуется взять с собой воду, головные уборы, а также портреты родственников - участников Великой Отечественной войны. Те, кто по состоянию здоровья не сможет присоединиться к шествию, могут поддержать акцию, выставив портреты своих героев в окнах домов.

- "Бессмертный полк Кыргызстана" - вне политики. Мы призываем воздержаться от использования флагов и символики, не относящихся к Великой Отечественной войне. В этот день мы едины в памяти и уважении к нашему общему подвигу, - отметил генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, председатель общественного движения ветеранов "Боевое братство".

Оргкомитет поблагодарил мэрию Бишкека и сотрудников МВД за содействие и обеспечение порядка в ходе проведения акции.


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URL: https://www.vb.kg/445014
Теги:
9 Мая, Бишкек, Кыргызстан, Бессмертный полк
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