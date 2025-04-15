Фильм Тыная Ибрагимова "Айыл у дороги" на форуме "Умут" потряс зрителей

В рамках ХII международного форума молодого кино "Умут" в Бишкеке состоялся специальный показ, премьера фильма "Айыл у дороги", созданного на "Кыргызтелефильме" народным артистом Кыргызской Республики Тынаем Ибрагимовым.

В эпилоге картины автор опубликовал высказывание Блеза Паскаля о том, что "человек - всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он - тростник мыслящий". Эти слова он адресовал своему герою Балташу Турдакунову, уроженцу Кочкорского района Нарынской области, который проживает в одиночестве в заброшенном селе, но при этом не опускает руки и не теряет своего человеческого достоинства: кропотливо ведет маленький бизнес, играет в шахматы, общается с малочисленными соседями и заботится о кошке. Данный фильм это философская притча о родной матери-земле, о подвиге жить, о корнях памяти, которые мы каждый день сжигаем вместе с текущими проблемами, о том, как человек вроде как есть, а вроде как его и нет и т.п.

"Я давно хотел снять подобный фильм, потому что всегда говорю, что в документальном кино и в любом кинематографе самое главное - это человек крупным планом, чем бы он ни занимался, работал ли в животноводстве или был бы шахтёром или водителем. На мой взгляд, у меня получилось раскрыть человека с очень трудной судьбой. Несмотря на болезни и трудности, мой герой выживает и показывает пример другим. А выживать в наше время это, знаете ли, настоящий подвиг. Если говорить об экологии, занимаясь маленьким бизнесом, Балташ тщательно следит за своим незатейливым производством древесного угля и старается содержать его в норме. У дороги, которая тянется вдоль айыла, тоже своя роль. Она как жизнь, по которой все туда-сюда ездят и часто не замечают, проезжают мимо самого главного. Мы создали эдакий контраст между классной современной дорогой и заброшенным селом, ведь в кино без контраста никак, черное и белое должны всегда обязательно присутствовать", - сказал Тынай Ибрагимов.

"У этой картины нет времени, - поделилась впечатлениями участница просмотра народная артистка Кыргызстана и Казахстана Гульсара Ажибекова. - Фактура, природа, дома без крыш и стен, и этот человек, который как-будто с Марса спустился, он здесь родился, но у него нет ни прописки, ни паспорта, живёт как перекати поле. Настолько это всё пронзительно! Фильм о том, как человек выживает сегодня в эпоху природных катаклизмов, и эра подобных фильмов, когда природа его отторгает, на мой взгляд, уже началась: когда валятся горы и океан выходит за пределы своего места пребывания".

Елена Баялинова,

член Союза кинематографистов КР.

Фото автора