Алькарас начинает грунтовый сезон с титула в Монте-Карло

Испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно стартовал в грунтовом сезоне, завоевав титул на престижном турнире Masters 1000 в Монте-Карло. В финале он одолел итальянца Лоренцо Мусетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Для Алькараса эта победа стала шестой на турнирах серии Masters 1000 и первой с момента триумфа на Индиан Уэллс в прошлом году.

Мусетти, который боролся за самый крупный титул в карьере, столкнулся с проблемами в решающем сете из-за травмы ноги. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, итальянец не смог продолжить матч на прежнем уровне, чем Алькарас уверенно воспользовался.

После матча 20-летний испанец отметил, что давление ожиданий высоко, но подчеркнул важность внутреннего равновесия:

"Я должен думать о себе, своей команде, семье и друзьях. Неважно, что происходит на корте - я должен уходить с него довольным и гордиться тем, что сделал," - поделился Алькарас.

Титул в Монте-Карло позволил Алькарасу подняться на вторую строчку мирового рейтинга, обойдя Александра Зверева. Мусетти, несмотря на поражение, обновил личный рекорд, поднявшись на 11-е место в классификации ATP.

Теперь Алькарас нацелен на Ролан Гаррос, где он будет защищать свой титул и стремиться укрепить статус одного из лучших теннисистов современности.