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Ирландская пловчиха Мона МакШерри завоевала путёвку на чемпионат мира-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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Ирландская спортсменка Мона МакШерри официально квалифицировалась на чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, который пройдёт в июле в Сингапуре.

МакШерри добилась этого, одержав победу в финале на дистанции 100 метров брассом на национальном чемпионате Ирландии, проходившем в Дублине. Её результат - 1:06.87 - стал не только лучшим в заплыве, но и впечатляющим подтверждением высокого уровня подготовки.

Эта победа знаменует собой важный этап в возвращении МакШерри к большой спортивной форме после завоёванной ею бронзы на Олимпийских играх в Париже-2024 в той же дисциплине.

В активе ирландки также бронзовая медаль чемпионата мира по плаванию в короткой воде 2021 года и несколько попаданий в топ-5 на мировом первенстве в длинной воде 2023 года.

Квалификация на чемпионат мира-2025 - ещё одно значимое достижение в её спортивной карьере. В Сингапуре внимание поклонников плавания будет приковано к ирландской спортсменке, которая вновь поборется за место на пьедестале почёта.


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URL: https://www.vb.kg/445019
Теги:
плавание, Ирландия
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