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Напряжение в "Реале": конфликт Беллингема и Рюдигера перед важным матчем

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- Самуэль Деди Ирие
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Подготовка мадридского "Реала" к решающему ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала" омрачилась сообщениями о внутреннем конфликте в команде. Как сообщает испанское издание El Chiringuito, во время тренировки, предшествующей игре с "Алавесом" в Ла Лиге, произошло столкновение между полузащитником Джудом Беллингемом и защитником Антонио Рюдигером.

Инцидент, по данным источников, начался с жёсткого фола Рюдигера во время мини-игры, что вызвало бурную реакцию Беллингема. Напряжённая ситуация привела к временной приостановке тренировки, а партнёрам пришлось вмешаться, чтобы разнять игроков.

Несмотря на инцидент, оба футболиста приняли участие в поединке с "Алавесом", в котором "Реал" одержал минимальную победу – 1:0. Рюдигер сыграл ключевую роль в обороне, сохранив "сухие" ворота, а Беллингем вышел на поле во втором тайме, усилив контроль над игрой.

Теперь перед мадридцами стоит задача, граничащая с невозможным: отыграть дефицит в три мяча после поражения 0:3 на "Эмирейтс" в первом матче. После той встречи Беллингем прямо признал: "Арсенал был лучше. Мы не показали свой уровень. Да, два их гола пришли после стандартов, но у них было ещё много моментов".

Тем не менее, английский полузащитник выразил веру в команду перед матчем на "Сантьяго Бернабеу".

"Мы всё ещё в игре. У нас есть 90 минут, и всё возможно в Бернабеу", - сказал он.

Ответный матч против лондонского клуба станет настоящим испытанием для команды Карло Анчелотти - не только с точки зрения тактики, но и командного духа.


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URL: https://www.vb.kg/445020
Теги:
Великобритания, футбол
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