Впервые в Кыргызстане пройдет чемпионат по пахоте

"Айыл Банк" при поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с гордостью приглашает всех жителей и гостей Кыргызстана на масштабное событие - АЙДОО ФЕСТ 2025!
Впервые в истории страны пройдет Национальный чемпионат по пахоте, где на одном поле сойдутся семь лучших команд из разных регионов Кыргызстана. Участников и зрителей ждёт захватывающее зрелище: мощная техника, опытные механизаторы и настоящие битвы за точность, скорость и мастерство!
Чемпионат по пахоте:
• 1 место -трактор Lovol TE354 + поездка на Чемпионат по пахоте в Россию за счёт Айыл Банка.
• 2 место - электроциклы + скидочные сертификаты на покупку техники от партнёров.
• 3 место - электроциклы + скидочные сертификаты на покупку техники от партнёров.
• 4–7 места - бытовые техники.
Конкурс по стрижке овец:
• 1-3 места – машинка для стрижки овец + денежные призы.
• 4–7 места - бытовые техники и денежные призы.
Вас ждёт насыщенная программа для всей семьи:
• Ярмарка сельхозтехники и тест-драйвы
• Народные кыргызские игры
• Детская зона и аниматоры
• Мастер-класс по приготовлению плова от лучших поваров страны
• Большой концерт с участием любимых артистов!
Место проведения: Сокулукский район, село Кожомкул, ул. Фрунзе, б/н (рядом с новым автовокзалом).
Вход свободный!
Подробности по телефону: +996 550 211 839, +996 556 008 485
Приезжайте всей семьёй - вас ждёт праздник урожая, традиций и технологий!