Погода
$ 87.30 - 87.75
€ 98.70 - 99.62

Впервые в Кыргызстане пройдет чемпионат по пахоте

146  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Айыл Банк" при поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с гордостью приглашает всех жителей и гостей Кыргызстана на масштабное событие - АЙДОО ФЕСТ 2025!

Впервые в истории страны пройдет Национальный чемпионат по пахоте, где на одном поле сойдутся семь лучших команд из разных регионов Кыргызстана. Участников и зрителей ждёт захватывающее зрелище: мощная техника, опытные механизаторы и настоящие битвы за точность, скорость и мастерство!

Чемпионат по пахоте:

• 1 место -трактор Lovol TE354 + поездка на Чемпионат по пахоте в Россию за счёт Айыл Банка.

• 2 место - электроциклы + скидочные сертификаты на покупку техники от партнёров.

• 3 место - электроциклы + скидочные сертификаты на покупку техники от партнёров.

• 4–7 места - бытовые техники.

Конкурс по стрижке овец:

• 1-3 места – машинка для стрижки овец + денежные призы.

• 4–7 места - бытовые техники и денежные призы.

Вас ждёт насыщенная программа для всей семьи:

• Ярмарка сельхозтехники и тест-драйвы

• Народные кыргызские игры

• Детская зона и аниматоры

• Мастер-класс по приготовлению плова от лучших поваров страны

• Большой концерт с участием любимых артистов!

Место проведения: Сокулукский район, село Кожомкул, ул. Фрунзе, б/н (рядом с новым автовокзалом).

Вход свободный!

Подробности по телефону: +996 550 211 839, +996 556 008 485

Приезжайте всей семьёй - вас ждёт праздник урожая, традиций и технологий!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445022
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  