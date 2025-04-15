Впервые в Кыргызстане пройдет чемпионат по пахоте

"Айыл Банк" при поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с гордостью приглашает всех жителей и гостей Кыргызстана на масштабное событие - АЙДОО ФЕСТ 2025!

Впервые в истории страны пройдет Национальный чемпионат по пахоте, где на одном поле сойдутся семь лучших команд из разных регионов Кыргызстана. Участников и зрителей ждёт захватывающее зрелище: мощная техника, опытные механизаторы и настоящие битвы за точность, скорость и мастерство!

Чемпионат по пахоте:

• 1 место -трактор Lovol TE354 + поездка на Чемпионат по пахоте в Россию за счёт Айыл Банка.

• 2 место - электроциклы + скидочные сертификаты на покупку техники от партнёров.

• 3 место - электроциклы + скидочные сертификаты на покупку техники от партнёров.

• 4–7 места - бытовые техники.

Конкурс по стрижке овец:

• 1-3 места – машинка для стрижки овец + денежные призы.

• 4–7 места - бытовые техники и денежные призы.

Вас ждёт насыщенная программа для всей семьи:

• Ярмарка сельхозтехники и тест-драйвы

• Народные кыргызские игры

• Детская зона и аниматоры

• Мастер-класс по приготовлению плова от лучших поваров страны

• Большой концерт с участием любимых артистов!

Место проведения: Сокулукский район, село Кожомкул, ул. Фрунзе, б/н (рядом с новым автовокзалом).

Вход свободный!

Подробности по телефону: +996 550 211 839, +996 556 008 485

Приезжайте всей семьёй - вас ждёт праздник урожая, традиций и технологий!