Минсельхоз КР призвал фермеров вовремя продать картофель

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства напоминает, что на данный момент в стране сохраняется благоприятная оптовая цена на картофель для фермеров. Дальнейшего роста цен на данный продукт не ожидается, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим министерство призывает фермеров воспользоваться моментом и реализовать запасы картофеля уже сейчас, получив хорошую прибыль. На данный момент фермеры реализовывают оптом картофель выше 40 сомов за кг.

Министерство оказывает и продолжит оказывать всестороннюю поддержку фермерам для бесперебойной реализации сельхозпродукции.

Отметим, что по состоянию на 14 апреля 2025 года на территорию республики поступило в общей сложности-8298,1 тонны картофеля, в то же время-16407,6 тонны на экспорт. Данная продукция ввозится на территорию республики только при условии отбора проб в лабораторию карантина растений и токсикологические лаборатории для проверки на пестициды, нитраты, и только тогда когда результаты лабораторных исследований являются чистыми. Сегодня розничная цена на картофель на рынках республики колеблется от 35 до 65 сомов. Цены на картофель не будут повышаться. Министерство также предупреждает, что, поскольку в мае появится новый картофель и он начнет реализоваться, это может привести к снижению цен.