Фархат Иминов: Назначение с привкусом скандала

Недавнее назначение Фархата Иминова на пост директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики вызвало определенный общественный резонанс. Невольно задаешься вопросом: насколько целесообразно доверять стратегически важную должность человеку с неоднозначным прошлым?

Политическая карьера и скандалы

Фархат Иминов начал свою политическую деятельность в 2008 году, став депутатом Бишкекского городского кенеша. С 2015 по 2018 год он депутат Жогорку Кенеша, где входил в комитет по бюджету и финансам. В 2017 году Иминов оказался в центре скандала. Его обвинили в попытке организации массовых беспорядков. СМИ сообщали о его поездке в Казахстан, где он якобы встречался с высокопоставленными чиновниками, призывая их закрыть границы и усилить давление на кыргызских мигрантов. Иминов опроверг эти обвинения, назвав их "гнусной ложью".

В 2018 году Иминов добровольно сложил депутатские полномочия, ссылаясь на личные причины.

Бизнес-интересы и энергетический сектор

С 2022 года Иминов входит в совет директоров ОАО "Электрические станции". Одновременно он является соучредителем компании "Соларкоин", владеющей майнинг-фермой в городе Орловка Чуйской области. По данным на 2023 год, "Соларкоин" стала вторым по величине потребителем электроэнергии в Кыргызстане. Журналистские расследования указывают на возможный конфликт интересов: Иминов, занимая должность в государственном энергетическом предприятии, одновременно связан с компанией, потребляющей значительные объемы электроэнергии.

Связи с бывшими элитами

СМИ неоднократно упоминали о дружеских отношениях Иминова с Айдаром Акаевым и Максимом Бакиевым, сыновьями бывших президентов Кыргызстана. Эти связи вызывают вопросы о возможном влиянии бывших политических элит на текущие кадровые назначения.

Назначение и общественная реакция

В апреле 2025 года Иминов был назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте КР, сменив на этом посту Талантбека Иманова. Это решение вызвало некоторую обеспокоенность среди общественности и экспертов, учитывая отсутствие у Иминова соответствующего опыта на государственной службе, и, особенно, прошлые его "заслуги". Не отпугнёт ли его репутация потенциальных партнёров и инвесторов, и без того скептически настроенных к Кыргызстану? Ведь что не говори, но Кыргызстан сегодня крайне нуждается в руководителях, способных укреплять доверие, а не тех, чья карьера строилась на скандалах и подозрениях.