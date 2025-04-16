В КР началась масштабная акция по сбору использованных батареек

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики выступает информационным партнером масштабной экологической инициативе по сбору использованных батареек, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 15 апреля по всей стране стартовал масштабный проект, цель которого - собрать 3 тонны батареек всего за месяц и привлечь внимание к важности ответственного отношения к отходам.

Где можно сдать батарейки?

По всей территории Кыргызстана действует более 800 станций "Твой заряд", из них более 600 оборудованы специальными контейнерами для сбора батареек.

Удобно найти ближайшую станцию можно через мобильное приложение "Твой заряд" - просто откройте карту и выберите подходящую точку.

В акции участвуют:

эко-активисты, блогеры, крупные компании Кыргызстана.

Призы и награды:

Каждый участник, сдающий батарейки, автоматически становится участником розыгрыша призов! А компании получают шанс попасть в список победителей престижной "ЭкоПремии".

Присоединяйтесь к движению!

Зарядим экологию вместе - начни с батарейки!".