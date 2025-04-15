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Назначен новый директор Службы водных ресурсов

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев представил коллективу нового заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – директора Службы водных ресурсов НурланА ЖумаевА.

Нурлан Жумаев 1974 года рождения, имеет два высших образования, окончил Казахский сельскохозяйственный институт, далее Кыргызскую государственную юридическую академию.

Обладает около 30-летним опытом работы в сфере лесного хозяйства, охраны окружающей среды и агропромышленного сектора.

С 2002 года он занимал руководящие должности в различных структурах: был директором Джеты-Огузского мехлесхоза (2003–2005), заведующим отделом в Государственной лесной службе и в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства (2005–2010).

В 2010 году начал государственную службу в структурах Администрации Президента и Аппарата Правительства Кыргызской Республики в качестве эксперта по агропромышленному комплексу и природопользованию, а с 2012 по 2015 годы - эксперт по вопросам экологии и АПК.

С 2015 по 2021 год был заместителем директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, затем - директором Департамента развития лесных экосистем. С 2021 по 2024 гг. работал заведующим отделом лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства, а с марта 2024 года - Начальником управления реализации решений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.


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URL: https://www.vb.kg/445034
Теги:
Минсельхоз, назначение, Кыргызстан
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