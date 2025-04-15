Назначена дата президентских выборов в Кыргызстане

Очередные выборы президента Кыргызстана состоятся 24 января 2027 года. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Комитет одобрил в трех чтениях законопроект о внесении изменений в Закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша КР". Автор инициативы - действующий глава государства Садыр Жапаров.

Цель изменений - привести норму части 1 статьи 48 закона в соответствие с Конституцией и уточнить срок проведения очередных президентских выборов. Согласно поправкам, выборы будут проходить в четвертое воскресенье января года, в котором истекает срок полномочий президента. При этом Жогорку Кенеш должен назначить дату голосования не позднее чем за четыре месяца до него.

Напомним, Садыр Жапаров был избран президентом 28 января 2021 года сроком на шесть лет - согласно прежней редакции Конституции.