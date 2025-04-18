Предприниматели КР прошли семинар по производству сушенных фруктов

Международный торговый центр (ITC) провел технический семинар, а также практический мастер класс, направленные на развитие сектора сушеных фруктов в стране. Обучение прошло в рамках проекта Ready4Trade Центральная Азия, финансируемого Европейским Cоюзом и реализуемого ITC.

Семинар был направлен на расширение знаний участников о принципах сушки, технологиях переработки, стандартах качества и безопасности.

Практический мастер класс проведен на базе учебно-практического центра "Технлог" при Кыргызском государственном техническом университете имени Искака Раззакова. Участникам были представлены лучшие практики и методы разработки новых продуктов, что позволит повысить эффективность производства, улучшить качество продукции и диверсифицировать ассортимент сушеных фруктов.

В мероприятии приняли участие технологи и менеджеры по производству микро, малых и средних предприятий (ММСП) из Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской областей - ключевых регионов выращивания фруктов в Кыргызстане. Компании-бенефициары проекта с экспортным потенциалом были отобраны в результате опроса, проведенного в рамках проекта в 2024 году.

"Мы уверены, что поддержка микро, малых и средних предприятий, таких как ваши, играет ключевую роль в создании рабочих мест, развитии инноваций и укреплении устойчивости экономики. Европейский Cоюз придает большое значение поддержке отраслей с природными конкурентными преимуществами и высоким экспортным потенциалом.

Сушеные фрукты из Кыргызстана имеют все возможности выйти не только на региональные рынки, но и на рынок ЕС, где ценятся качественные, безопасные и натуральные продукты", - отметил в приветственном слове г-н Стефано Коррадо, менеджер программы Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике.

Обучение провел международный консультант ITC г-н Антон Эрви - соучредитель компании Source Handmade Foods (Южная Африка), обладающий обширным практическим опытом в области технологий производства сушеных фруктов.

"Сектор сушеных фруктов в Кыргызстане обладает значительным экспортным потенциалом благодаря благоприятному климату, плодородной земле и богатым аграрным традициям", - подчеркнул г-н Антон Эрви.

"Наша цель - дать производителям практические знания и инструменты, необходимые для выпуска продукции, соответствующей международным стандартам, а также для расширения продуктовой линейки".

Данная деятельность осуществляется в рамках компонента проекта Ready4Trade Центральная Азия, направленного на расширение доступа микро, малых и средних предприятий (ММСП) к региональным рынкам и рынкам ЕС, в том числе путем соблюдения экологических и санитарных стандартов. Семинар является частью более широкой инициативы по продвижению инклюзивной торговли, укреплению экспортного потенциала и созданию новых экономических возможностей для сельских сообществ Кыргызстана.

О проекте "Ready4Trade Центральная Азия: Путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор" (2024-2028)

Четырехлетний проект технической помощи, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Международным торговым центром (МТЦ) - совместное агентство Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации Объединенных Наций, направлен на развитие связей между Европейским Союзом и Центральной Азией путем повышения операционной эффективности Транскаспийского транспортного коридора и интернационализации бизнеса в Центральной Азии.

Это будет достигнуто путем упрощения трансграничных формальностей для расширения торговли и привлечения устойчивых инвестиций; улучшения региональной координации для содействия развитию торговли и транспортного сообщения; повышения конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий для облегчения их доступа на региональные рынки и рынки ЕС, в том числе за счет использования Транскаспийского транспортного коридора.