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Ушел из жизни экс-председатель Верховного суда Мамадияр Исабаев

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После продолжительной болезни не стало заслуженного юриста Кыргызской Республики Исабаева Мамадияра Исламовича.

Судебная система Кыргызской Республики и Совет ветеранов судебной системы с глубоким прискорбием выражают искренние соболезнования семье, родным, близким и коллегам известного юриста, экс-председателя Верховного суда Кыргызской Республики, заслуженного юриста Кыргызской Республики Исабаева Мамадияра Исламовича в связи с его уходом из жизни.

Исабаев Мамадияр Исламович родился 15 апреля 1952 года в селе Кенеш Ноокатского района Ошской области. С 1967 по 1971 годы учился в Джалал-Абадском педагогическом училище. Трудовую деятельность начал учителем начальных классов.

С 1972 по 1974 годы служил в рядах Вооруженных сил СССР, с 1974 по 1979 годы был студентом юридического факультета Кыргызского государственного университета, который окончил с отличием. С 1979 по 1984 годы работал консультантом Министерства юстиции Кыргызской Республики, старшим консультантом отдела юстиции Ошского облисполкома, Ошского областного суда. С 1984 по 1987 годы – председателем Таш-Кумырского городского суда, с 1987 по 1991 годы – членом Верховного суда Кыргызской Республики, с 1991 по 1995 годы – председателем Джалал-Абадского областного суда.

В 1995 году был избран председателем Верховного суда Кыргызской Республики. В декабре 1998 года был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.

В 2002-2010 годы занимал должность заведующего отделом кодификации и обеспечению информацией Конституционного суда Кыргызской Республики.

Заслуженный юрист Кыргызской Республики, награжден Почетной грамотой Верховного суда Кыргызской Республики, медалью "1000 лет эпосу Манас", а также удостоен многих других почетных ведомственных наград.


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URL: https://www.vb.kg/445050
Теги:
Верховный суд, похороны, Кыргызстан
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