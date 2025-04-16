Усик - Дюбуа II: реванш, который ждёт весь мир

Боксёрский мир затаил дыхание в ожидании. Реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британским претендентом Даниэлем Дюбуа, по информации из окружения обеих сторон, близок к официальному подтверждению. Предварительная дата - 12 июля 2025 года, место - легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

На кону - объединение всех четырёх основных титулов в тяжёлом весе: WBA, WBO, IBF и WBC. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира - редкий и почётный титул, который в истории бокса удавалось завоевать лишь единицам.

Спорная победа и неоконченный счёт

Первое противостояние между Усиком и Дюбуа состоялось в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, но сам бой оставил неоднозначное впечатление. В пятом раунде Дюбуа нанёс удар, который рефери посчитал ниже пояса. Спор о законности удара затмил сам результат - команда британца даже подала апелляцию, однако WBA подтвердила победу Усика.

С тех пор Дюбуа не сидел сложа руки. Он последовательно одолел Джаррелла Миллера, Филипа Хрговича и эффектно нокаутировал Энтони Джошуа - победа, которая вновь поставила его в центр внимания.

Усик близок к завершению карьеры

Для Александра Усика грядущий бой - не просто реванш. Это шанс окончательно вписать своё имя в историю. 38-летний чемпион ранее заявлял, что планирует провести ещё два поединка, прежде чем повесить перчатки на гвоздь. И встреча с Дюбуа - важный этап на пути к тому, чтобы завершить карьеру в статусе двукратного абсолютного чемпиона.

Препятствия и согласования

Хотя стадион уже определён, остаются вопросы с санкционирующими организациями. WBO рассматривает просьбу Усика о проведении боя до обязательной защиты против временного чемпиона Джозефа Паркера. IBF ранее потребовала от Дюбуа защиту титула против Дерека Чисоры до 22 апреля, но перспективы мегафайта с Усиком могут изменить расписание.

Ожидается, что в ближайшие недели сделка будет окончательно завершена. Официальное объявление - лишь вопрос времени.

Фанаты бокса уже ставят галочки в календаре. Всё указывает на то, что лето 2025 года подарит миру один из самых ожидаемых реваншей в истории тяжёлого веса.