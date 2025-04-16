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Лука Дончич – новый король продаж в НБА

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- Самуэль Деди Ирие
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Игрок команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич стал самым продаваемым игроком сезона 2024/25, сместив с вершины Леброна Джеймса и Стефа Карри, которые доминировали в этом рейтинге с 2012 года. Лишь однажды, в 2013-м, первое место доставалось другому – Кармело Энтони.

Футболка Дончича с номером 77 в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" возглавила продажи на NBAStore.com. Это стало возможным после его громкого перехода в Лейкерс в феврале 2025 года - событие, которое мгновенно сделало его ещё более популярным в глазах фанатов по всему миру.

Помимо личного успеха Дончича, это достижение стало важной вехой и для "Лейкерс", чья фан-база и коммерческий вес продолжили расти. Лос-Анджелес снова в центре баскетбольной вселенной - и теперь уже с новым лицом команды.


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URL: https://www.vb.kg/445054
Теги:
баскетбол, США
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