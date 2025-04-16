Кыргызстанские волейболистки заявили о себе в Азии

Женская сборная Кыргызстана по волейболу приняла участие в международных соревнованиях, прошедших в Таиланде, подтвердив свою активную позицию в крупных азиатских турнирах. Это выступление стало ещё одним шагом на пути развития и укрепления позиций кыргызстанского волейбола в международном сообществе.

Ранее кыргызстанские волейболистки уже встречались с сильной сборной Таиланда - в том числе в рамках студенческого чемпионата Азии, который состоялся в 2023 году в Улан-Баторе. Тогда, несмотря на поражение со счётом 0:3, кыргызстанки проявили характер и сумели навязать борьбу во втором сете - 25:8, 25:23, 25:10.

Также в 2023 году кыргызстанские спортсменки завоевали бронзовые медали на зональном чемпионате Азии, прошедшем в Бангладеш. Пара Огулай Кудайкулова и Айтурган Айтбекова поднялась на третью ступень пьедестала, а дуэт Роза Расулбек кызы и Алина Гаркушина занял четвёртое место.

Особо стоит отметить успех молодёжной сборной Кыргызстана (U-20), которая в июле 2024 года выиграла чемпионат Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), проходивший на Мальдивах. В финале кыргызстанки уверенно переиграли команду Шри-Ланки со счётом 3:0. К победе команду привёл главный тренер Курсантбек Уланбек уулу.

Все эти достижения говорят о стабильном росте уровня кыргызстанского женского волейбола и высоком потенциале спортсменок, способных достойно конкурировать с сильнейшими сборными Азии.