Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 98.70 - 99.62

Кыргызстанские волейболистки заявили о себе в Азии

265  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женская сборная Кыргызстана по волейболу приняла участие в международных соревнованиях, прошедших в Таиланде, подтвердив свою активную позицию в крупных азиатских турнирах. Это выступление стало ещё одним шагом на пути развития и укрепления позиций кыргызстанского волейбола в международном сообществе.

Ранее кыргызстанские волейболистки уже встречались с сильной сборной Таиланда - в том числе в рамках студенческого чемпионата Азии, который состоялся в 2023 году в Улан-Баторе. Тогда, несмотря на поражение со счётом 0:3, кыргызстанки проявили характер и сумели навязать борьбу во втором сете - 25:8, 25:23, 25:10.

Также в 2023 году кыргызстанские спортсменки завоевали бронзовые медали на зональном чемпионате Азии, прошедшем в Бангладеш. Пара Огулай Кудайкулова и Айтурган Айтбекова поднялась на третью ступень пьедестала, а дуэт Роза Расулбек кызы и Алина Гаркушина занял четвёртое место.

Особо стоит отметить успех молодёжной сборной Кыргызстана (U-20), которая в июле 2024 года выиграла чемпионат Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), проходивший на Мальдивах. В финале кыргызстанки уверенно переиграли команду Шри-Ланки со счётом 3:0. К победе команду привёл главный тренер Курсантбек Уланбек уулу.

Все эти достижения говорят о стабильном росте уровня кыргызстанского женского волейбола и высоком потенциале спортсменок, способных достойно конкурировать с сильнейшими сборными Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445058
Теги:
волейбол, Тайланд, турнир, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  