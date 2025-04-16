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В Кыргызстане определились четвертьфинальные пары Суперлиги по футзалу

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- Самуэль Деди Ирие
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Ассоциация футзала Кыргызской Республики опубликовала расписание матчей четвертьфинала чемпионата Суперлиги сезона 2025 года. За титул чемпиона продолжат борьбу восемь лучших команд по итогам предварительного этапа.

Победителем двухкругового этапа стала команда Art Blast Group, набравшая 53 очка в 30 матчах при впечатляющей разнице мячей - 103:47. На втором месте - Алай (42 очка), а третью строчку занял Топ-Тоголок (41 очко).

Вне зоны плей-офф остались "Спорткомитет", "Шам" и "Каракол".

Матчи 1/4 финала пройдут до двух побед, финальная серия - до трёх. Игры четвертьфинала состоятся 19 и 20 апреля:

19 апреля (г. Бишкек, СК КФБ):

• Виват - Art Blast Group (19:00)

• Кант - ОшМУ (21:30)

20 апреля:

• Талас - Алай (19:30, г. Бишкек, СК КФБ)

• Нарын - Топ-Тоголок (20:00, г. Нарын, ФОК "Газпром")

Победители четвертьфинальных серий получат путёвку в полуфинал и сделают шаг навстречу чемпионскому титулу. Болельщиков ждёт яркая развязка сезона - с накалом страстей, драмой и, конечно, настоящим футзалом!


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URL: https://www.vb.kg/445063
Теги:
футзал, Кыргызстан
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