ТРЦ "Ала-Арча" и Tommi Mall в Бишкеке выставлены на аукцион

Государственное агентство по управлению государственным имуществом объявило электронный аукцион по продаже ряда объектов государственной собственности.

Аукцион проводится на портале электронной торговой площадки: http://auctionetp.gov.kg

На продажу выставлены следующие объекты:

Торгово-развлекательный центр "Ала-Арча", общей площадью 10 740 кв.м, расположенный по адресу: г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 299 "В".

Объект включает три этажа, эксплуатируемый подвал, эскалаторы, пассажирский и грузовые лифты, торговые площади, кафе, детский развлекательный центр и парковки с трёх сторон.

Стартовая стоимость: 1 244 312 640 сомов.

Земельный участок площадью 1000 кв.м, расположенный в Чуйской области, Московский район, село Беловодское, ул. Фрунзе, 353а.

Земля населённых пунктов. Ровный участок, отсутствуют строения. Участок характеризуется хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.

Стартовая стоимость: 3 336 900 сомов.

Двухкомнатная квартира площадью 67,8 кв.м, по адресу: г. Бишкек, ул. Ажыбек-Баатыра, 1/6-2, кв. 2.

Квартира на первом этаже панельного жилого дома, район с развитой инфраструктурой и инженерным обеспечением.

Стартовая стоимость: 6 793 800 сомов.

Трехкомнатная квартира площадью 90,2 кв.м, по адресу: г. Бишкек, ул. Ажыбек-Баатыра, 1/6, кв. 81.

Квартира расположена на первом этаже, в районе с хорошим транспортным сообщением и благоустроенными подъездами.

Стартовая стоимость: 8 476 800 сомов.

РЦ "Tommi Mall", нежилое помещение общей площадью 15 514,8 кв.м с земельным участком в 5 000 кв.м, по адресу: г. Бишкек, пр. Токомбаева, 21/1б.

Стартовая стоимость: 1 013 840 000 сомов.

Нежилое помещение площадью 2 360,9 кв.м с земельным участком 1 129 кв.м, по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 147/1.

Стартовая стоимость: 218 500 000 сомов.

Источник: Кабар