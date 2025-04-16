В Бишкеке стартовала крупнейшая строительная выставка KyrgyzBuild 2025

В Бишкеке начала работу 22-я международная выставка KyrgyzBuild 2025, объединяющая лидеров строительной, энергетической и индустриальной отрасли.

В этом году выставка собрала свыше 100 компаний из Беларуси, Германии, Испании, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана, Украины, Южной Кореи, а также Кыргызстана.

Участники представили новейшие разработки и технологии в ключевых строительных направлениях:

● Строительные и отделочные материалы;

● Современные технологии и инновации в строительстве;

● Энергетика и электротехническая продукция;

● Инженерные сети, водоснабжение и климатические системы;

● Современные системы безопасности.

Выступая на церемонии открытия, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев отметил важность выставки не только как платформы для обмена технологиями и контрактов.

По его словам, республике сегодня остро не хватает профессиональных проектировщиков, прорабов и других специалистов. "Мы надеемся, что подобные мероприятия помогут нам привлечь не только современное оборудование, но и необходимые кадровые ресурсы", - заявил Орунтаев.

Выставка KyrgyzBuild 2025 будет открыта для посетителей до 17 апреля.