В Жогорку Кенеше заслушали отчет Генерального прокурора по итогам 2024 года

Депутаты Жогорку Кенеша 16 апреля заслушали отчет генерального прокурора Кыргызской Республики Максата Асаналиева о состоянии законности в стране за 2024 год и работе органов прокуратуры по ее укреплению.

В своем докладе глава надзорного органа рассказал о деятельности прокуратуры в сфере соблюдения законодательства, защиты прав и свобод граждан, борьбы с коррупцией, а также возмещения причиненного ущерба. Особый акцент был сделан на статистику актов прокурорского реагирования, борьбу с детской преступностью и восстановление прав несовершеннолетних и женщин.

В ходе обсуждения депутаты затронули широкий круг вопросов. Так, депутат Дастан Бекешев напомнил о своих ранее направленных обращениях и подчеркнул необходимость изменить порядок рассмотрения жалоб и заявлений граждан, а также усилить контроль за их исполнением. Он также поднял вопрос анализа исполнения постановлений о наложении штрафов, особенно в части нарушений правил дорожного движения.

Депутат Эльдар Абакиров обратил внимание на международные рейтинги, включая индекс восприятия коррупции, отметив их значение для инвесторов.

Арсланбек Эгембердиев отметил успехи прокуратуры в возврате незаконно приватизированных зданий, в том числе детских садов и медицинских учреждений. Он сообщил о случае с приватизированным зданием милиции в городе Кочкор-Ата, предложив вернуть его государству.

Алишер Козуев затронул тему коррупции в самой прокуратуре, предложив рассмотреть возможность повышения заработной платы её сотрудникам. Он также подчеркнул важность межведомственной работы по профилактике детской преступности.

Депутат Айжигит Тыналиев указал на рост количества прекращенных уголовных дел, акцентируя внимание на нагрузке и качестве работы следователей.

Камила Талиева в свою очередь обратила внимание на необходимость профилактики детской преступности, связав этот вопрос с качеством школьного образования и воспитанием в семье.

Эмиль Токтошев отметил, что прокуратура как надзорный орган должна эффективно обеспечивать защиту прав собственности граждан в рамках Конституции.

Медербек Алиев добавил, что необходимо обратить внимание на кадровую политику и повысить уровень уважения к гражданам в органах прокуратуры, правоохранительных и судебных структурах.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет генерального прокурора к сведению.