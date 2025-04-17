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Бактыбек Бекболотов: "Информационная война страшнее атомной бомбы"

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- Бакыт Басарбек
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2025 год - особенный. Год 80-летия Великой Победы великого народа в Великой Отечественной войне. Победы, значение которой невозможно переоценить. Об этом напомнил министр обороны Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, выступая в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына на Дне Памяти - "Пока мы едины - мы непобедимы", проходившем в рамках проекта "Уроки Памяти".

- В годы войны весь советский народ встал как один против фашизма и нацизма. Главной задачей Вермахта было нанести молниеносный удар, чтобы развалить многонациональное государство изнутри. Но этого не случилось. Наоборот - более ста народов и национальностей встали в один строй, - подчеркнул глава Минобороны.

История, написанная сердцем

Он отметил, что даже если солдат не знал русского языка, в подразделениях находили представителей родственных тюркских народов, хорошо владеющих русским, и назначали их командирами. Так создавались настоящие народные ополчения.

По словам министра, изначально фашисты собирались начать наступление в мае 1941 года, но отложили атаку, рассчитывая к моменту подхода к Москве захватить и новый урожай. Этот расчет оказался роковым - план "Барбаросса" провалился.

- Кыргызстанцы шли не только на фронт. Они трудились в тылу без передышки. Даже дети собирали травы, ягоды, сушили, паковали, отправляли солдатам. На стенах Рейхстага солдат-панфиловец оставил надпись: "Спасибо, батя, за валенки". Эти валенки вполне могли быть изготовлены в Кыргызстане или Казахстане, - напомнил Бекболотов.

Опасные уроки современности

Министр обороны также провел параллели с современными вызовами, подчеркнув: переписывание истории стало одним из инструментов информационной войны.

- У всех в руках смартфоны, каждый может смотреть новости. Но эти новости нужно уметь фильтровать. Сегодня информационная война страшнее атомной бомбы. Горячих голов, желающих переписать историю, становится все больше. А война, унесшая жизни 27 миллионов человек, должна остаться в памяти навсегда, - отметил он.

Бекболотов с горечью вспомнил о крушении Советского Союза - трагедии, через которую прошли миллионы.

- Мы уходим из жизни с больным сердцем. Это рана, которая не заживет. Президент РФ Владимир Путин однажды сказал: "Кто не жалеет о распаде СССР - у того нет сердца. Кто хочет его восстановить в прежнем виде - у того нет головы". Слова, которые заставляют задуматься, - напомнил он.

Грани мира и войны

Министр также рассказал о недавнем визите украинского военного атташе, с которым обсудили ситуацию на его родине.

- Он задал вопрос: как вы отнесетесь, если на Украину будут введены миротворческие силы? Я спросил: какие миротворцы? Он ответил - союзники. А кто эти союзники? Те, кто сегодня поставляет оружие? Тогда это уже не миротворцы. Это шаг, вернее, прыжок к Третьей мировой войне. Россия не останется в стороне. Последствия будут страшными, - подчеркнул он.

Мир - наша общая победа

Обращаясь к послу Таджикистана, присутствовавшему в зале, министр отметил важность недавнего соглашения между двумя странами.

- Подписан исторический документ по делимитации и демаркации границы. Мы завершили вековое противостояние. Осталось лишь на практике обозначить границу, демилитаризовать приграничные зоны и дать людям спокойно жить и торговать. Мы веками были одной семьей - и должны остаться ею, - сказал глава Минобороны.

История - это не архив, а броня на завтра

- Уважаемые студенты, будущее - в ваших руках. Если вы не будете знать и ценить свою историю, она обязательно напомнит о себе - пушечным выстрелом. Историю надо чтить, помнить, жить ею. Только так мы сохраним страну, - завершил свое выступление министр Бекболотов.

Проект "Уроки Памяти" продолжит свое путешествие по учебным заведениям страны. Организаторы - Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности КР.


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URL: https://www.vb.kg/445078
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, Министерство обороны
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