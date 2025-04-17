Посол Таджикистана: "Нам важно сохранить мир и стабильность"

На этой неделе в стенах Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына прошёл День Памяти под девизом "Пока мы едины - мы непобедимы". Мероприятие стало частью масштабного проекта "Уроки Памяти", инициированного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности КР.

Особым гостем стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Кыргызстане Ализода Назирмад. Его выступление стало настоящим напоминанием о том, что подвиг советского народа невозможно забыть - и нельзя позволить кому-либо его переписать.

- Прошло 80 лет со дня Великой Победы. Тогда, в суровые годы войны, на фронт уходили даже 15-летние мальчишки. Сегодня им почти сто лет. И если тогда не возникало даже мысли исказить историю, то сейчас, увы, это стало модным. Почему? Потому что рядом больше нет тех, кто ковал эту Победу, кто своей жизнью оплатил каждую её строку, - сказал посол.

Он вспомнил и личную беседу с западным преподавателем, который пытался доказать, что войну выиграл вовсе не Советский Союз, а Юрий Гагарин якобы не был первым в космосе.

- Подобные заявления - тревожный сигнал. Мы обязаны больше говорить с молодёжью. Напоминать о подвигах, о цене, которую заплатили миллионы, - подчеркнул дипломат.

9 Мая, по словам Ализоды, - это день, объединяющий все народы бывшего СССР. В Таджикистане, как и в Кыргызстане, с населением около полутора миллионов человек на тот момент, было мобилизовано более 300 тысяч граждан. Из них около ста тысяч погибли, десятки тысяч пропали без вести. Многие вернулись инвалидами. Сотни тысяч детей остались сиротами.

- С первых дней войны таджикский народ проявил единство и готовность защищать Родину. У нас были сформированы боевые части, включая легендарные 20-ю и 61-ю кавалерийские дивизии, участвовавшие в битве за Сталинград, - напомнил посол.

Героизм проявляли не только мужчины. Женщины наравне с мужчинами трудились в тылу, спасали жизни, воспитывали детей. Более 20 предприятий работали на грани возможностей. Таджикистан стал эвакуационной площадкой для промышленных, медицинских и культурных учреждений, приняв 29 госпиталей и 30 тысяч тяжелораненых.

- Несмотря на бедность и трудности, таджикистанцы открыли свои дома для десятков тысяч женщин и детей из прифронтовых зон. Это и есть настоящее братство, - отметил он.

По его словам, сегодня, на фоне глобальных вызовов - гонки вооружений, религиозных войн, экстремизма - мир, диалог и сотрудничество приобретают новое, глубокое значение.

- Мы - соседи. Нам важно сохранить мир и стабильность в нашем общем доме. Быть бдительными, сплочёнными, развивать дружбу и повышать авторитет наших государств на международной арене, - подчеркнул Ализода.

В завершение посол поздравил ветеранов и участников войны и труда с Днём Победы, пожелав мира, благополучия и единства.