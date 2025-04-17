Бакыт Торобаев встретился с мукомолами Кыргызстана

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающих промышленности Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым встретился с представителями Ассоциации мукомолов.

Основной целью встречи стало обсуждение актуальных вопросов, касающихся развития мукомольной отрасли в стране, а также путей повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

В ходе совещания были рассмотрены следующие ключевые темы:

- Состояние мукомольной отрасли: Обсуждение текущих проблем, с которыми сталкиваются мукомолы, включая вопросы сырьевого обеспечения и ценовой политики.

- Качество продукции: Участники обсудили важность повышения стандартов качества муки и других продуктов, а также необходимость внедрения современных технологий в производственный процесс.

- Сотрудничество с другими отраслями: Обсуждены пути взаимодействия с аграрным сектором для обеспечения стабильного поставок сырья.

Министр отметил "Мы заинтересованы в развитии мукомольной отрасли как важного сегмента агропромышленного комплекса страны. Совместными усилиями мы можем достичь значительных результатов."

Ассоциация мукомолов выразила благодарность министерству за открытость к диалогу и готовность к сотрудничеству. Участники совещания договорились о регулярных встречах для мониторинга выполнения принятых решений и обсуждения новых инициатив.