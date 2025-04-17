Смелое, живое, свое: итоги XII Международного форума молодого кино "Умут"

В Бишкеке прошёл XII Международный форум молодого кино "Умут". Уже двенадцатый - но, судя по энергии зала, обсуждениям после показов и сияющим лицам участников, как будто всё только начинается.

В этом году на форум приехали молодые кинематографисты из 10 стран. Кто-то уже снял первые фильмы, кто-то только готовит сценарий, но всех объединяет одно - желание говорить на своём языке. Искренне, громко, без купюр.

Форум - это не просто фестиваль. Это лаборатория, мастерская, комната с открытым окном, куда заходят ветер идей и запахи большого кино. Конкурсные и внеконкурсные показы, лекции, питчинги, мастер-классы от мэтров - всё это дало участникам не только практику, но и главное - ощущение, что ты не один.

Победители Международного конкурса:

Лучший игровой фильм - "Словно, тебя нет", реж. Азер Гулиев (Азербайджан–Франция). Фильм-невидимка, который остаётся с тобой.

Лучший документальный фильм - "Нагота", реж. Сабина Бакаева (Узбекистан–Франция). Продюсер Юлия Шагинурова получила приз - и поделилась им со всеми, кто не боится говорить о сложном.

Приз за режиссуру - "Потерянные души", реж. Аскар Ермахан (Казахстан). История, в которой тишина звучит громче слов.

Специальный приз жюри - "Душегуб", реж. Махсума Махамадалиева (Кыргызстан–Узбекистан). Фильм, который не отпускает.

Национальный конкурс:

Лучший игровой фильм - "Мунара", реж. Мээрим Талантбек кызы. Светлая грусть и надежда - в каждом кадре.

Лучший документальный фильм - "Село Алияхан", реж. Дастан Боркош. Без прикрас - но с любовью.

Приз за режиссуру - Айжамал Мирбек кызы, "Золотая рыбка". Умение рассказать большое - через малое.

Спецприз жюри - "Сезим", реж. Бекназар Садыкулов. Там, где эмоция важнее формы.

Спецупоминание - Казуя Исобе (героиня фильма "Ислам: Мы идём с тобой") - за силу, которая меняет судьбы.

Отдельная глава - документальные проекты:

1-е место - "Айымдан акын чыгабы?", реж. Алиман Токтугулова. Фильм о женщинах, которые поют миру правду.

2-е место - "Снизу вверх", реж. Назгуль Доолоткелдиева. История подъёма - буквально и метафорически.

Приз Docmonde - тоже "Снизу вверх". Значит, действительно вверх.

Голоса форума:

Алиман Токтугулова: "Форум "Умут" - это часть моего пути. Я говорила о том, что живу сама: как совместить творчество и семью. И была услышана".

Садат Казакбаева, режиссёр: "В этом году я пришла просто посмотреть. И вдохновилась. Здесь важны не только призы, но и разговор. И этот разговор хочется продолжать".

Бивал Ахар, актёр: "Моё первое участие. И - мощное. Та атмосфера, когда после фильма не хочешь расходиться. Хочется обсуждать, спорить, дышать кино".

"Умут" - это не только про надежду. Это про движение. Про рост. Про голос, который уже звучит - пусть иногда дрожит, но никогда не молчит.