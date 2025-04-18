Михаил Петров: "КНР выбирает стабильность. Нашим стоит сделать то же самое

На прошлой неделе в Пекине состоялась конференция по центрально-периферийной работе, ключевой темой которой стало формирование "Сообщества единой судьбы". С этой инициативой выступил председатель КНР Си Цзиньпин, подчеркнув: стабильность Поднебесной невозможна без устойчивого развития стран-соседей.

Эксперт по международным отношениям Михаил Петров считает, что Кыргызстану стоит внимательно отнестись к этому сигналу.

"Китай начинает активное развитие приграничных регионов, в частности СУАР. Это означает рост значения таких городов, как Кашгар, который уже в ближайшие годы может превратиться в крупный логистический хаб, ориентированный на Центральную и Южную Азию", - говорит он.

Кыргызстан, по словам эксперта, может стать одним из ключевых партнёров в этой трансформации.

"Ожидается, что в республике появятся филиалы и представительства китайских компаний, специализирующихся на транспортной и складской инфраструктуре. Это будет сопровождаться не только инвестициями, но и притоком специалистов, технологий, новых подходов к организации крупных проектов", - отмечает Петров.

Особое внимание Китай уделяет формированию позитивного образа своей модели развития. 18 апреля Посольство КНР в Кыргызстане объявило конкурс эссе "Китай и китайская модернизация в моих глазах". Это не просто культурная акция - это часть масштабной стратегии "мягкой силы", направленной на укрепление взаимопонимания и доверия.

"Кыргызстану важно сохранить внутреннюю стабильность, усилить экономический потенциал и занять достойное место среди стран Центральной Азии, - подчёркивает Петров. - В условиях глобальной нестабильности открываются уникальные возможности для роста. Нужно лишь быть готовыми их принять".