Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 98.70 - 99.62

Яблони, клубника и капельный полив: реальный способ стабильно зарабатывать

227  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Агролесоводство - это не просто тренд, а реальный способ стабильно зарабатывать даже с небольшого участка земли. Уже на 10 сотках можно выстроить устойчивую модель дохода, совмещая посадку плодовых деревьев и ягодных культур.

Что, где и почём?

На 10 сотках отлично уживаются полукарликовые яблони (по схеме 3×4 м) и клубника (20×30 см). Стартовые вложения - 160 тысяч сомов, в том числе:

80 саженцев яблони - 24 000 сом

5000 кустов клубники - 100 000 сом

Анализ почвы и подготовка - 1000 сом

Капельный полив (израильская система) - 34 000 сом

Удобрения - 1000 сом

Доход уже в первый год

С одного сезона клубника может принести до тонны урожая. При средней цене на рынке - это около 200 000 сомов дохода. Таким образом, уже в первый год инвестиции не только окупаются, но и приносят прибыль.

Яблоки - на десерт

С третьего года в дело вступает яблоневый сад. Урожай - до 3 тонн яблок ежегодно. Это плюс 180 000 сомов в год - без учёта клубники, которую продолжают собирать параллельно.

Вывод простой: даже небольшой участок может стать основой для стабильного семейного дохода. Главное - грамотно подойти к планированию и не бояться современных решений в агросфере.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445089
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  