Яблони, клубника и капельный полив: реальный способ стабильно зарабатывать

Агролесоводство - это не просто тренд, а реальный способ стабильно зарабатывать даже с небольшого участка земли. Уже на 10 сотках можно выстроить устойчивую модель дохода, совмещая посадку плодовых деревьев и ягодных культур.

Что, где и почём?

На 10 сотках отлично уживаются полукарликовые яблони (по схеме 3×4 м) и клубника (20×30 см). Стартовые вложения - 160 тысяч сомов, в том числе:

80 саженцев яблони - 24 000 сом

5000 кустов клубники - 100 000 сом

Анализ почвы и подготовка - 1000 сом

Капельный полив (израильская система) - 34 000 сом

Удобрения - 1000 сом

Доход уже в первый год

С одного сезона клубника может принести до тонны урожая. При средней цене на рынке - это около 200 000 сомов дохода. Таким образом, уже в первый год инвестиции не только окупаются, но и приносят прибыль.

Яблоки - на десерт

С третьего года в дело вступает яблоневый сад. Урожай - до 3 тонн яблок ежегодно. Это плюс 180 000 сомов в год - без учёта клубники, которую продолжают собирать параллельно.

Вывод простой: даже небольшой участок может стать основой для стабильного семейного дохода. Главное - грамотно подойти к планированию и не бояться современных решений в агросфере.