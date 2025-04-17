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Казахстан сыграет против мировых легенд футбола

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- Самуэль Деди Ирие
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В честь Дня казахстанского футбола на столичной "Астана-Арене" состоится зрелищное событие - матч легенд сборной Казахстана против звезд мирового футбола. Игра пройдет 25 апреля и обещает стать настоящим праздником для всех поклонников футбола.

Кто сыграет?

В составе легенд Казахстана на поле выйдут известные в прошлом игроки, оставившие след в истории отечественного футбола:

Улан Конысбаев, Азат Нургалиев, Алмат Бекбаев, Сергей Скорых, Александр Кучма, Ренат Абдулин, Кайрат Аширбеков, Вячеслав Богатырев, Танат Нусербаев, Жамбыл Кукеев, Давид Лория, Самат Смаков, Елдос Ахметов, а также популярный блогер Артур Аскарулы, известный как Archibaaalt.

Противостоять им будет грозная команда легенд мирового футбола, составленная из бывших звезд европейских и мировых чемпионатов:

Виктор Баия, Марко Матерацци, Хавьер Дзанетти, Кристиан Дзаккардо, Дуглас Майкон, Джей-Джей Окоча, Димитар Бербатов, Сержиньо, Клод Макелеле, Халилу Фадига, Кларенс Зеедорф, Эстебан Камбьяссо, Гаиска Мендьета, Фернандо Морьентес.


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URL: https://www.vb.kg/445094
Теги:
Казахстан, футбол
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